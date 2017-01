Vainqueur du Zimbabwe (2-0), le Sénégal fait carton plein et assure sa place en quart de finale

Jusqu'ici, tout va bien pour les Lions de la Teranga ! Qualifiés et premiers du groupe B, le Sénégal d’Aliou Cissé retrouvera les quarts de finale de la CAN pour la première fois depuis l’édition 2006. La différence a été faite dès le premier quart d’heure avec un but de Sadio Mané (9e) et un coup franc magistral d’Henri Saivet (14e).

