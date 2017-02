VIDEO - Sombrero et reprise de volée : Le splendide but d'Aboubakar qui offre la CAN au Cameroun

CAN 2017 - Le Cameroun est revenu de loin face à l'Egypte en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Menés 1-0, les Lions ont décroché la victoire grâce à but magnifique de Vincent Aboubakar. Contrôle de la poitrine, sombrero et reprise de volée dans le petit filet, simplement magique !

