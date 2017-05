OL - PSG EN DIRECT

20h57 : Noël Le Graët, président de la FFF, salue les joueuses et les arbitres Solen Dallongeville, Elodie Coppola, Anaelle Loidon et Céline Bagrowski, 4e arbitre.

20h55 : Les joueuses des deux équipes pénètrent sur la pelouse de La Rabine.

20h54 : Les supporters des Fenottes ont effectué le déplacement dans le Morbihan. Ils espèrent voir leurs protégées remporter une sixième Coupe de France de suite.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

20h52 : Les joueuses de Patrice Lair, ancien coach de l'OL, ont en effet promis de livrer un tout autre match pour remporter un trophée qui leur échappe depuis 2010.

20h50 : Malgré la large victoire de l'OL la semaine dernière, le coach lyonnais se méfie d'un adversaire qui aura tirer certains enseignements et sera déterminé pour cette finale.

20h48 : Même chose pour les Parisiennes de Patrice Lair.

20h47 : Les Lyonnaises de Gérard Prêcheur ont débuté sur échauffement.

20h45 : Les Parisiennes ne sont donc pas favorites pour cette finale de Coupe de France dont le coup d'envoi sera donné à 21 heures sur la pelouse du Stade de La Rabine mais elles avaient remporté le match aller en championnat sur le score de 1-0 et sont réputés coriaces en Coupe.

20h40 : Samedi dernier, les Lyonnaises ont largement battu les Parisiennes lors de l'avant dernière journée de D1 Féminine (3-0). Les championnes de France avaient rapidement marqué trois buts en première période grâce à Hegerberg, Le Sommer et Morgan.

Vidéo - En explosant Soyaux (9-0), l'OL a régalé pour son onzième titre consécutif 02:35

20h37 : Blessée aux ischio-jambiers de la cuisse gauche la semaine dernière, l'Américaine Alex Morgan ne jouera pas ce vendredi soir mais elle espère revenir pour la finale de la Ligue des champions qui opposera de nouveau les Lyonnaises aux Parisiennes le jeudi 1er juin à Cardiff. Elle a effectué le déplacement à Vannes avec ses coéquipières.

20h35 : Le banc de l'OL : Bouhaddi, Houara, Petit, Lavogez, Tarrieu, Henning et Seger.

Laure Boulleau (PSG)AFP

20h30 : Du côté du PSG, ce devrait être un 3-4-3 avec Kiedrzynek - Perisset, Delannoy, Georges - Paredes, Lawrence, Geyoro, Formiga - Cruz, Cristiane, Delie.

20h26 : Passons maintenant aux compositions d'équipe en commençant par celle de l'OL qui devrait évoluer en 4-3-3 avec Gerard - Mbock, Buchanan, Renard (c), Majri - Kumagai, Abily, Marozsan - Thomis, Hegerberg, Le Sommer.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

20h22 : Quintuples tenantes de la Coupe de France et récemment sacrées championnes de France pour la onzième fois de suite, les Lyonnais affrontent les Parisiennes qui espèrent les faire tomber et remporter un premier titre depuis 2010. Cette finale est à suivre en direct vidéo sur Eurosport 2 et le Player d'Eurosport.

20h20 : Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue sur notre site pour suivre en LIVE la finale de la Coupe de France féminine entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain !!