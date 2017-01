Nice éliminé à Lorient (2-1) et Metz tombe à Lens (2-0) en 32es

Après Bastia samedi, deux nouveaux clubs de Ligue 1 sont passés à la trappe pour ces premiers matches des 32e de finale ce dimanche. Nice n'aura plus à se soucier de la Coupe de France dans son calendrier, battu par Lorient (2-1) La surprise est venue de Metz, battu à Lens (L2) 2-0, bien qu'ayant joué à 11 contre 10 en fin de rencontre.

Dans l'autre confrontation entre clubs de l'élite, Toulouse et l'OM se disputent leur qualification en prolongations (1-1 dans le temps réglementaire), tout comme Auxerre et Troyes dans le choc entre clubs de Ligue 2 (2-2 après 90 minutes). Caen a pour sa part fait respecter la logique à Sainte-Geneviève (CFA2) en s'imposant 0-3, et Bordeaux s'en est sorti en toute fin de match à Clermont grâce à Malcom (87e).

Plus d'infos à suivre...