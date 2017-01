Bergerac (CFA) fait tomber Lens (2-0), Lille sort Nantes (1-0)

Le premier exploit de ces 16es de finale est pour Bergerac. Les pensionnaires de CFA se sont offert mardi le scalp de Lens, équipe de Ligue 2 (2-0) et disputeront ainsi les huitièmes de finale. Ce ne sera en revanche pas le cas du Poiré-sur-Vie, équipe de DH et "petit poucet" de ces 16es de finale, battu par Strasbourg (0-1), ni du FC Sarreguemines (CFA2), dominé par Niort (0-3). Dans les chocs entre équipes de Ligue 1, Lille a pris les dessus sur Nantes (1-0) et Bordeaux a battu Dijon sur le fil (2-1). L'US Quevily-Rouen (N) a pris le dessus sur une autre équipe de National, Marseille Consolat (2-0). Il y aura une prolongation dans le match Châteauroux-Lorient.

Plus d'infos à suivre...

