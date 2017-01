32 bonnes raisons de suivre les 32es de finale de Coupe de France ce week-end

1. Parce que Istres - Marseille Consolat, ça va sentir bon les calanques et le pastis

2. Parce qu'entre le 2e de la poule D et le 6e de la poule C, ce Prix les Mézières - Feignies Aulnoye sera un joli choc de CFA 2

3. Parce que les 3 dernières fois que Montpellier est venu à Lyon, ça a donné des matches à 6 buts

4. Pour bosser un peu notre géographie… Vous savez placer Lunéville, Le Poiré-sur-Vie et Avranches, vous ?

5. Pour les buvettes et le package frites-merguez à 3 euros

6. Pour voir les étoiles dans les yeux des joueurs de Biarritz face à Rennes

7. Pour retrouver la saveur si particulière du multiplex, et plutôt quatre fois qu'une sur Eurosport

8. Pour les -4°C annoncés à Strasbourg pour le derby contre Epinal

9. Parce que c'est les 100 ans de l'épreuve et que ça se respecte !

10. Parce que c'est la dernière année où vous entendrez parler de CFA et CFA 2, renommés National 2 et National 3 l'an prochain

11. Parce qu'on veut voir une ambiance digne des plus beaux matches du BO à Aguilera pour Biarritz-Rennes

12. Pour voir ce que valent certains jeunes prometteurs de Ligue 2, comme le Clermontois Thiam (face à Bordeaux) ou le Havrais Mendy (face à Guingamp)

13. Parce que des coachs qui snappent leur préparation de match, on ne voit pas ça tous les jours en Ligue 1… mais à Sarreguemines c'est tout à fait possible

14. Pour revoir Gennaro Bracigliano, ancien gardien de Nancy et de l'OM, aujourd'hui à Lunéville en CFA2

15. Parce qu'entre Lorient (20e de Ligue 1) et Nice (1er), c'est presque du 50-50… et c'est ce qu'on aime en Coupe de France

16. Parce que, même contre une CFA 2, on veut revoir le Nantes de Conceiçao, beaucoup plus fringant et séduisant

17. Parce que Bergerac - Toulouse Rodéo, c'est un peu le "derby du bassin de la Garonne"

18. Parce que, cette fois, l'AJ Auxerre n'aura pas à laisser les recettes à son adversaire, Troyes, après avoir refusé 2 fois de le faire contre des amateurs

Guy Cotret, le président de l'AJ Auxerre - 2015Panoramic

19. Parce que, avec 12 absents (!) côté lillois, l'aventure des Réunionnais de Saint-Joseph a de quoi se transformer en exploit

20. Pour revoir Quevilly, finaliste de l'épreuve en 2012

21. Parce que c'est peut-être le dernier match sur le banc du LOSC pour Patrick Collot… avant El Loco ?

22. Pour voir la Corse visiter le continent : 4 clubs corses en lice, tous à l'extérieur !

23. Pour les petites histoires improbables, comme celle de Jean-Victor Makengo (Caen) qui va jouer une CFA 2 devant toute sa famille et ses proches, à quelques kilomètres de là où il a grandi

24. Parce que l'attaque de Monaco est déjà flamboyante en Ligue 1, alors contre une Ligue 2…

25. Parce qu'on va revoir les clubs de Ligue 1… et, mine de rien, ils nous avaient manqué

Rod Fanni et Gabriel Boschilia lors de Monaco - Marseille en Ligue 1 le 26 novembre 2016AFP

26. Parce que les matchs du dimanche à 14h15, bien au chaud avec une part de galette des Rois, ça vaut son petit pesant d'or

27. Pour voir Draxler et Lo Celso disputer leur premier match officiel au PSG…

28. …et, qui sait, certains joueurs faire leurs adieux à leur club (Sanson ? Bodmer ?)

29. Pour revoir Grenoble, le Stade des Alpes et se dire, encore et toujours, qu'on aimerait bien les revoir au plus haut-niveau

30. Parce qu'une équipe de 7e division qui affronte une Ligue 1, ce n'est pas en Angleterre que vous verrez ça

31. Pour (re)découvrir les Hauts Lyonnais, ce club mi-OL, mi-ASSE

32. Parce que "la magie de la coupe", tout simplement