32es de finale : Lille assure, Reims sorti par Sarreguemines

Seul club de Ligue 1 en lice à 15h après le report du match de Caen, Lille a tenu son rang. Le LOSC s'est imposé avec sérieux (4-1) face au Réunionais de l'AS Excelsior. Les joueurs de Patrick Collot ont pris les commandes dès la fin du premier quart d'heure par Amadou pour s'assurer d'un succès assez tranquille.

Les amateurs repartiront du Nord avec de beaux souvenirs et non sans avoir lutté jusqu'au bout, revenant à 2-1 à la 87e minute sur un but de Pythie. Rony Lopes a plié l'affaire sur le coup d'envoi sur un amour de frappe enroulée de 25 mètres.

Vidéo - Rony Lopes tout en technique 00:38

Après Les Herbiers vendredi, Le Poiré sur Vie prolonge le bonheur vendéen

L'après-midi a été moins serein pour les clubs de Ligue 2. Le premier exploit de la journée est signé Sarreguemines, club de CFA2, et tombeur de Reims (2-1) grâce à deux penalties de M'Barki. Niort a eu toutes les peines du mal à se défaire de Blagnac (DH) sur le plus petit des scores (1-0, Djigla 69e). Strasbourg a même dû passer par la prolongation pour se défaire d'Epinal. Les joueurs alsaciens, menés 2-0 à la 51e minute, sont revenus en dix minutes de jeu pour finalement s'imposer, bien aidé par un arbitrage peu convaincant.

L'autre performance de la journée est signée Le Poiré Sur Vie (DH), coutumier du fait, et vainqueur solide de Viry-Châtillon (CFA) 3-1. Le club vendéen, qui avait réussi l'exploit d'éliminer le PSG en 2007/2008 à ce stade, sera un des petits poucets du prochain tour. Quatre rencontres ont été reportées à cause du mauvais temps. Sainte-Geneviève (CFA 2) – Caen (L1) a été repoussé à dimanche 14h15. Lunéville (CFA2) - Chambly (National), Prix-lès-Mézières (CFA2) - Entente Feignies Aulnoye (CFA2) et Fleury 91 (CFA) - Stade Brestois (L2) ont été reportés à une date ultérieure.

Les résultats

Lille (L1) - AS Excelsior (DH Réunion) : 4-1

Sarreguemines (CFA2) - Reims (L2) : 2-1

Blagnac (DH) - Niort (L2) : 0-1

Le Poiré-sur-Vie (DH) - Viry-Châtillon (CFA) : 3-1

Strasbourg (L2) - Epinal (Nat) : 4-2