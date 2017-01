32es de finale : Pour la Ligue 1, jusqu'ici, tout va bien

La L1 a tenu son rang. Engagés dans des matches pièges ce samedi, Guingamp, Nantes, Nancy, Dijon et Nantes ont tous validé leur ticket pour les seizièmes de finale face à des équipes de division inférieures.

Mais les méthodes ont divergé. Si le LOSC s'est imposé avec sérieux (4-1) face aux Réunionnais de l'AS Excelsior (DH) tout comme Nancy sur le terrain de Besançon (0-3), Nantes a dû sortir le bleu de chauffe à Blois (1-2). Malgré une ouverture du score rapide, les Canaris ont été rejoints au score après une mauvaise sortie de Maxime Dupé. Stepinski, pour un doublé après un but gage, a finalement fait souffler l’équipe de Sergio Conceiçao.

Vidéo - Une passe décisive de la défense de Blois et Nantes reprend les devants : le but gag par excellence 00:59

Pour Guingamp et Djion en revanche, aucun problème. Les Bretons, emmenés par Jimmy Briand, ont battu de coriaces havrais (2-1) tandis que Tavares et Bela ont permis aux Dijonnais de se sortir du traquenard à Louhans-Cuiseaux.

Après Les Herbiers vendredi, Le Poiré sur Vie prolonge le bonheur vendéen

L'après-midi a été moins serein pour les clubs de Ligue 2. Le premier exploit de la journée est signé Sarreguemines, club de CFA2, et tombeur de Reims (2-1) grâce à deux penalties de M'Barki. Niort a eu toutes les peines du mal à se défaire de Blagnac (DH) sur le plus petit des scores (1-0, Djigla 69e). Strasbourg a même dû passer par la prolongation pour se défaire d'Epinal. Les joueurs alsaciens, menés 2-0 à la 51e minute, sont revenus en dix minutes de jeu pour finalement s'imposer, bien aidé par un arbitrage peu convaincant.

L'autre performance de la journée est signée Le Poiré Sur Vie (DH), coutumier du fait, et vainqueur solide de Viry-Châtillon (CFA) 3-1. Le club vendéen, qui avait réussi l'exploit d'éliminer le PSG en 2007/2008 à ce stade, sera un des petits poucets du prochain tour. Bergerac (CFA) a eu toutes les peines du monde à disposer de Toulouse Rodéo (CFA2) (2-2 après prolongation, 3-2 aux tirs au but), qui a résisté après avoir joué à 10 contre 11 à partir de la 50e minute de jeu. Les amateurs de Hauts Lyonnais (DH) sont passés proche du rêve, avant de tomber aux tirs au but (3-4) face au CA Bastia (National) en manquant deux tentatives.

À noter le match fou entre Quevilly et Drancy (3-2) conclu par une victoire des premiers cités et la victoire de Fréjus à Grenoble (1-2) dans un choc entre CFA. Les joueurs du Sud ont pourtant joué à dix après avoir dû faire trois changements en première période. Quatre rencontres ont été reportées à cause du mauvais temps. Sainte-Geneviève (CFA 2) - Caen (L1) a été repoussé à dimanche 14h15. Lunéville (CFA2) - Chambly (National), Prix-lès-Mézières (CFA2) - Entente Feignies Aulnoye (CFA2) et Fleury 91 (CFA) - Stade Brestois (L2) ont été reportés à une date ultérieure.

Les résultats

Lille (L1) - AS Excelsior (DH Réunion) : 4-1

Sarreguemines (CFA2) - Reims (L2) : 2-1

Blagnac (DH) - Niort (L2) : 0-1

Le Poiré-sur-Vie (DH) - Viry-Châtillon (CFA) : 3-1

Strasbourg (L2) - Epinal (Nat) : 4-2

Hauts Lyonnais (DH) - CA Bastia (Nat) : 0-0 (3-4, t.a.b.)

Bergerac (CFA) - Toulouse Rodéo (CFA2) : 2-2 (3-2 t.a.b)

Guingamp (L1) – Le Havre (L2) : 2-1

US Quevilly (Nat) – Drancy (CFA) : 2-1

Blois (CFA2) – Nantes (L1) : 1-2

Grenoble (CFA) – Fréjus (CFA) : 1-2

Besançon (CFA 2) – Nancy (L1) : 0-3

Louhans-Cuiseaux (CFA2) – Dijon (L1) : 0-1