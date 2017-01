Coupe de France : Amateurs, ils auraient tant aimé affronter des gros…

Pendant les quelques heures - ou jours - qui ont séparé leur qualification du tirage au sort, ils ont espéré. Fantasmé, parfois. Dans les vestiaires, dans les couloirs ou chez les supporters des 32 clubs amateurs qualifiés pour les 32es de finale, on entendait souvent les mêmes scénarios, imaginés sur le ton de la plaisanterie ou du rêve avoué. "On se voyait rencontrer l'OM, c'est vrai", sourit par exemple Dominique Cionci, coordinateur sportif de Marseille Consolat (National).

Comme la formation phocéenne, qui sera opposée à Istres, pensionnaire de Division d'Honneur Régionale (7e division), ils sont 18 sur 32 à avoir manqué l'occasion de rencontrer une écurie de Ligue 1 ou de Ligue 2. "Sur le coup, c'est une petite déception, reconnaît Jean-Luc Renaudin, vice-président du Poiré-sur-Vie (DH), dont l'équipe affrontera Viry-Châtillon (CFA). Quand on arrive jusque-là, on rêve forcément de mieux. Dans notre poule au tirage, il ne restait presque que des Ligue 1, on y croyait…"

Ni Paris ni Guingamp pour les Genôts, finalement, mais la modeste formation francilienne. "Sans être méchant avec Viry, c'est sûr que ce n'est pas le nom qui nous faisait le plus rêver, affirme celui qui représentait son club au tirage au sort, à Paris. Au début, les joueurs n'étaient pas très contents quand ils l'ont appris. Et puis, ils sont rentrés dans le match, en compétiteurs qu'ils sont."

"Si c'est pour prendre une valise…"

Car il y a bel et bien une façon de voir le verre à moitié plein après un tel tirage. "Nous, dans notre vestiaire, c'était divisé en deux, explique Larry Adeduji, joueur de Feignies-Aulnoye (CFA 2). Certains espéraient jouer des pros tout de suite, d'autres voulaient tirer une équipe abordable pour espérer passer un tour de plus. Moi, j'étais plutôt de cet avis-là." A Marseille Consolat, les dirigeants ont "valorisé le fait que, puisqu'on ne jouait pas une Ligue 1, c'était une bonne chose d'affronter un adversaire qui évolue dans une division inférieure", dixit Dominique Cionci.

Le trophée de la Coupe de FrancePanoramic

L'avis est encore plus tranché du côté de Charly Paquillé, entraîneur de Fréjus-Saint-Raphaël (CFA). "Tirer une Ligue 1, je n'en voulais pas plus que ça, nous raconte-t-il. Recevoir une grosse équipe, ça fait plaisir au public, aux joueurs… Mais se prendre une rouste, ça ne fait pas plaisir. Quand j'ai regardé le tirage, moi, je voulais éviter Monaco qui en mettait 5 ou 6 à tout le monde à ce moment-là. Parce que, si c'est pour recevoir des pros et prendre une valise… Il faut se relever derrière et, derrière, il y a le championnat ! (Fréjus est à la lutte pour remonter en National, NDLR)"

Malgré le rendez-vous manqué avec le monde professionnel, tous comptent en tout cas trouver un moyen de faire de ce 32e une échéance majeure. A Marseille Consolat, par exemple, on met en avant le côté singulier de la rencontre face à Istres : "Ce sont nos voisins, c'est un vrai derby qui va se jouer, assure Dominique Cionci. Notre coach est un ancien capitaine d'Istres, c'est un club que l'on connaît bien, nos supporters seront là… C'est un match qui a une coloration particulière."

Malgré tout, l'enjeu et la détermination seront là

Pas loin de là, à Fréjus, l'entraîneur Charly Paquillé sort les grands mots pour donner de l'enjeu à sa confrontation contre Grenoble (CFA) : "Si on se qualifie, ce sera un exploit. Ils jouent dans la même division mais ils ont des joueurs qui n'ont rien à y faire, un excellent entraîneur, un superbe stade et un vrai engouement." Mais, au fond, peu importe l'adversaire, la Coupe reste "une vraie vitrine, ce sont des moments dont on se souviendra longtemps, comme l'explique Kevin van den Kerkhof, joueur de Feignies-Aulnoye (CFA 2). L'envie est là, la détermination aussi. Et puis, pour les jeunes joueurs comme nous, on sait que c'est aussi une ouverture, un moyen de se faire repérer."

Autre enjeu parfois sous-estimé, la dimension financière est bel et bien présente. Les quelques dizaines de milliers d'euros que représente une qualification "sont loin d'être négligeables, surtout pour un club comme nous qui a le plus petit budget de National", souffle Dominique Cionci. Pas question, donc, de prendre le match à la légère. "Quand on a repris le lendemain de Noël ou le matin du 31 décembre par -3 degrés, personne n'a rechigné à venir, loin de là ! Ça reste un rendez-vous pas comme les autres." Et puis, rien n'interdit de reporter l'espoir. Dans un éclat de rire, Larry Adeduji imagine le meilleur pour Feignies. "Moi, j'aimerais passer ce tour, et, tant qu'à faire, affronter un autre club amateur en 16e… avant d'aller jouer l'OM au Vélodrome en 8es !"