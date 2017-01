Coupe de France : Cavani est dans le groupe, Pastore forfait

Le buteur du PSG Edinson Cavani figure bien parmi les 18 joueurs convoqués pour le 32e de finale de Coupe de France contre Bastia samedi, en dépit du doute exprimé en conférence de presse vendredi par son entraîneur, tandis que le milieu Javier Pastore est toujours blessé et forfait.

Selon la liste publiée en début de soirée par le club parisien, la recrue hivernale phare du PSG Julian Draxler est également présente et pourrait jouer son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs. L'Argentin Giovani Lo Celso, lui aussi fraîchement arrivé dans la capitale, a été mis au repos.

L'annonce du PSG lève ainsi l'incertitude sur la présence dans le groupe de Cavani, exprimée plus tôt dans la journée par Unai Emery: "Il y a un doute pour Cavani, on verra à l'entraînement dans l'après-midi", avait-il expliqué sans détailler la nature de la blessure de son artificier uruguayen. "Si Cavani est blessé, on va faire jouer Hatem Ben Arfa ou Jean-Kévin Augustin" en pointe, avait-il ajouté.

Vidéo - Emery : "Des doutes pour Cavani" 00:52

Pastore et Lo Celso out

Quant au milieu argentin Javier Pastore, il n'en a toujours pas fini avec sa blessure à un genou qui l'empêche de jouer depuis fin novembre. "Je ne sais pas quand il va être remis. Nous avons beaucoup parlé, c'est un joueur important. Quand il est blessé c'est difficile pour l'équipe", a concédé le technicien espagnol.

Double tenant du titre en Coupe de France, le PSG reçoit Bastia samedi soir (21h) au Parc des Princes en 32e de finale de la compétition.