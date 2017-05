COUPE DE FRANCE - La recette du SCO d'Angers pour battre le PSG

C'est la troisième fois de la saison que le PSG et le SCO d'Angers s'affrontent. Les Angevins restent sur deux défaites contre le club de la capitale. Le 30 novembre dernier pour le compte de la 15e journée de Ligue 1, les joueurs de Stéphane Moulin s'étaient inclinés 2-0 sur la pelouse du Parc des Princes. Cinq mois plus tard, le 14 avril, c'est sur ce même score que les coéquipiers d'un Di Maria double buteur s'était imposés au Stade Raymond-Kopa. Deux matches, deux défaites, quatre buts encaissés et aucun inscrit. Sur le papier, la mission du SCO d'Angers semble presque impossible. S'ils veulent réaliser l'exploit et décrocher la première Coupe de France de leur histoire, les Angevins devront s'appuyer sur quatre choses.

Un solide bloc équipe

Durant la double confrontation, les coéquipiers de Cheikh Ndoye avaient posé énormément de problème aux Parisiens. Et malgré le résultat en leur défaveur, les Angevins devraient appliquer la même stratégie samedi sur la pelouse du Stade de France. Laissant le ballon aux joueurs d'Emery, ils pourront s'appuyer sur un solide bloc équipe. 11e défense de Ligue 1, les noirs et blancs présentent une défense de bonne qualité, bien aidée par l'ensemble de l'équipe. Certainement assez bas sur le terrain pour évoluer en contre, les coéquipiers du gardien Alexandre Letellier devraient poser des problèmes à l'attaque parisienne et plus particulièrement à Edinson Cavani. L'Uruguayen, très à l'aise lorsqu'il possède de l'espace dans la profondeur, aura certainement plus de mal dans les petits espaces laissés par le bloc compact que proposera le SCO d'Angers. Pour Di Maria et Draxler, les deux ailiers qui devraient accompagner Cavani samedi, la problématique est presque la même. Plus à l'aise techniquement que l'Uruguayen, ils sont aussi beaucoup plus dangereux lorsqu'ils peuvent profiter d'espace dans le dos des défenseurs.

Leur dimension athlétique au milieu de terrain

Les trois milieux que devraient aligner Stéphane Moulin samedi culminent tous à plus d'1 mètre 83, Ndoye faisant même 1.92m. Du côté du PSG, hormis Rabiot ou Motta, le milieu devrait souffrir de la comparaison dans ce domaine. Très fort physiquement toute la saison, le milieu du SCO, comme l'ensemble de l'équipe très athlétique, devrait poser des problèmes aux joueurs du PSG. Avec 58 cartons jaunes et 5 rouges sur l'ensemble de la saison, les Angevins ne rechignent jamais à aller au "charbon". Toujours présent sur le plan physique, leur capitaine Cheikh Ndoye en est le symbole. Si techniquement le milieu parisien semble largement au-dessus de son homologue, c'est sur le combat que devra s'appuyer celui du SCO pour rivaliser samedi en finale de la Coupe de France.

Leurs attaquants rapides pour jouer dans le dos de la défense

Avec son trio Capelle-Diedhiou-Toko Ekambi, le SCO d'Angers possède de solides arguments pour soulever la Coupe de France samedi aux alentours de 23h. Très juste techniquement et avec du feu dans les jambes, Karl Toko Ekambi pourrait poser énormément de problèmes à l'arrière garde parisienne. A l'instar de Famara Diedhiou qui devrait évoluer en pointe de l'attaque, Pierrick Capelle possède de sérieuses qualités qui font de lui un excellent contre attaquant. Comme dit plus haut, les Angevins devraient présenter un bloc assez bas sur le terrain, laissant la possession du ballon aux hommes d'Emery. C'est donc sur les contres que le SCO pourrait faire très mal à Paris.

Et si dans le onze aligné par Stéphane Moulin, les caractéristiques des attaquants correspondent au probable scénario du match, sur le banc aussi les Angevins ont des qualités à faire valoir. Avec Nicolas Pépé ou encore Gilles Sunu, la défense parisienne devrait souffrir jusqu'au bout.

Thomas Mangani (Angers)Panoramic

Les coups de pied arrêtés de Thomas Mangani

Avec Thomas Mangani, le SCO d'Angers possède une arme supplémentaire pour mettre à mal la défense parisienne. Que ce soit sur coup franc direct ou indirect, le milieu de 30 ans est très dangereux. Avec les grands gabarits que possède l'équipe angevine, le moindre coup franc dans les 40m du PSG pourrait mettre à mal l'arrière garde parisienne dans la surface d'Areola. Ndoye, Traoré ou Thomas ont déjà profité plusieurs fois cette saison de la qualité des coups de pied arrêté de Mangani.

Pour accrocher à son palmarès la 100e édition de la Coupe de France, les joueurs du SCO devront réaliser l'exploit. Mais avec ses qualités Angers vendra chèrement sa peau face à des Parisiens ultra favoris samedi.