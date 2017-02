Coupe de France : Nancy éliminé par le CA Bastia, club de National

C'est la première surprise de ce mercredi. Nancy est passé à la trappe. Le quatorzième de Ligue 1 est tombé dans le piège tendu par le CA Bastia (2-0). L'ASNL a subi la loi du club corse qui a marqué, par deux fois, grâce à Camara (11e) et Pandor (89e). Les Lorrains ne verront pas les huitièmes de finale de la Coupe de France. Comme Caen qui a dû s'incliner sur le terrain d'Angers (3-1). Un doublé sur penalty de Mangani et un dernier but de Capelle ont permis au SCO de poursuivre sa route.

Vidéo - Un raid de Camara et le CA Bastia met Nancy dans l'embarras 01:06

L'aventure continue aussi pour un deuxième club de CFA. En s'imposant face à Prix-les-Mézières (1-0), Fréjus-Saint-Raphaël accompagnera au prochain tour Bergerac, tombeur ce mardi de Lens (2-0). Ils seront les deux petits poucets encore en lice dans la compétition. Avranches, club de National, a,de son côté, difficilement battu Fleury-Mérogis (1-0).