Coupe de France - Suivez l'intégralité des 8es de finale en direct vidéo sur Eurosport Player

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Comment suivre en direct vidéo les 8es de finale de la Coupe de France ?

Eurosport diffuse tous les matches en intégralité et sept des huit rencontres en direct sur les antennes et le player d'Eurosport. Les deux soirées consacrées aux 8es de finale, le 28 février depuis Bordeaux et le 2 mars depuis Bergerac, seront suivies par Soir de Coupe.

Le programme complet :

Mardi 28 février

18h CA Bastia - Angers (Eurosport 1)

Fréjus - Auxerre (Eurosport 2)

21h Bordeaux - Lorient (Eurosport 2)

Mercredi 1er mars

18h30 Niort - PSG (Eurosport 1)

Multiplex sur Eurosport 2 avec les matches suivants :

- Quevilly-Rouen – Guingamp

- Avranches - Strasbourg

Rediffusion de OM-Monaco à minuit

Jeudi 2 mars

21h Bergerac - Lille (Eurosport 2)

Comment s'abonner à Eurosport Player ?

Pour vous abonner à Eurosport Player, c'est simple et rapide : ICI.

Les 16es de finale seront également commentés et analysé en live sur Eurosport.fr et votre appli Eurosport.