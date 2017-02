Du 6 janvier au 27 mai, les phases finales de la Coupe de France en LIVE sur Eurosport Player

Après une campagne 2016 sans-fautes, le Paris Saint-Germain parviendra-t-il à garder son titre ? A l'occasion des 8ess de finale, Eurosport Player vous propose de suivre 7 rencontres en intégralité , avec à l'affiche notamment :

- Bordeaux / Lorient le mardi 28 février à 21h en exclusivité

- Niort / PSG le mercredi 1er mars à 18h30 en exclusivité

Grâce à Eurosport Player, vivez les meilleurs matchs de la 100e édition de la prestigieuse compétition, des 32es de finale jusqu'à la finale au Stade de France.

Calendrier 2017 : 16ème de finale : les mardi 31 janvier et mercredi 1er février 2017 8ème de finale : les mardi 28 février, mercredi 1er et jeudi 2 mars 2017 1/4 de finale : les mardi 4 et mercredi 5 avril 2017 1/2 finales : les mardi 25 et mercredi 26 avril 2017 Finale: le samedi 27 mai 2017