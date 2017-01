Evra, Thauvin, jeunes : ce que le retour de Payet change à l'OM

"L'OM a beaucoup de chance d'avoir un propriétaire comme Frank McCourt." Jacques-Henri Eyraud n'a pas hésité à lancer quelques fleurs dans le jardin du milliardaire américain. Car l'ancien patron des Los Angeles Dodgers a commencé à délier les cordons de sa bourse. Pour environ 30 millions d'euros, il a permis au club olympien de récupérer l'une des plus grandes idoles du stade Vélodrome de ces dernières années. Dimitri Payet l'enchanteur est de retour à Marseille. A 29 ans, le milieu de terrain international apparait comme le joueur capable de poser les vraies fondations du nouveau projet OM. Reste que cette arrivée doit chambouler l'équipe sans casser les éléments positifs de la première partie de saison de l'OM.

Présent dans le groupe olympien appelé à affronter Lyon à l'occasion des 16e de finale de la Coupe de France, Payet va pouvoir humer à nouveau "son jardin". Rudi Garcia ne l'utilisera qu'avec parcimonie face à l'OL. "Il faut faire attention avec lui", lâche ainsi le coach marseillais. Il ne veut pas casser son nouveau jouet. Comme un gamin devant un cadeau de Noël tant désiré, Garcia se remémore avec plaisir l'ancienne collaboration avec son poulain à Lille. "Au LOSC, il avait réussi un double-double : douze buts et douze passes décisives la même saison. L'OM va profiter de nouveau du talent de Dimitri Payet."

Garcia : "J'ai des joueurs intelligents..."

Comment l'OM va-t-il maintenant pouvoir intégrer son nouveau joyau à l'équipe-type sans provoquer de grincements de dents ? "J'ai des joueurs et des hommes intelligents", prévient Garcia avec un sourire entendu. Car le coach olympien a déjà préparé le terrain depuis plusieurs semaines. L'arrivée de Payet ne s'est pas improvisée. Et les joueurs qui doivent s'effacer pour laisser la place au nouveau chef d'orchestre le feront sans sourciller. "Le vestiaire était prévenu du changement de braquet de l'équipe avec l'arrivée de McCourt, résume-t-on du côté de la Commanderie. C'est le sens de l'histoire de voir débarquer des joueurs du talent de Sanson, Evra et maintenant Payet."

Conséquence immédiate du mercato de l'OM, le côté gauche est complètement remanié. Le duo Evra-Payet est appelé à rayonner. "On a passé des moments incroyables en sélection, rappelle Payet. On a déjà pas mal d'automatismes sur le flanc gauche avec Pat." Le milieu de terrain de l'équipe de France ne se voit pas évoluer ailleurs que devant son coéquipier chez les Bleus. Clinton Njie et Rémy Cabella ont donc du souci à se faire… Très bon contre Montpellier, Cabella a montré qu'il pouvait hisser enfin son niveau de jeu sur un match. Reste qu'il faudra en faire beaucoup plus pour espérer grappiller du temps du jeu. Car le couloir droit semble aussi bouché avec la belle saison de Florian Thauvin.

Une bonne entente avec Thauvin

Egalement fan des bras de fer pour venir à l'OM, Thauvin regarde d'un oeil très intéressé le retour au bercail de Payet. Le duo a bien fonctionné sous l'ère Marcelo Bielsa. Et Thauvin a en tête de s'inspirer de son partenaire pour refaire un tour… en équipe de France. L'ambition de Payet contamine l'ensemble de l'équipe olympienne. Et même ceux qui n'ont pas encore signé. "Oui, je pense que ça va nous faciliter les venues possibles de joueurs de très haut niveau, confirme Garcia. Ça ne peut qu'aider à rendre le projet encore plus séduisant." Sur le plan du jeu, l'entraîneur marseillais savoure l'idée de pouvoir compter sur un tacticien comme Payet. Il s'appuyait énormément sur lui en terre nordiste.

Côté technique, Payet va aussi changer le jeu olympien. "C'est un joueur que les gardiens de buts n'aiment pas beaucoup, sourit Andoni Zubizarreta, ancien portier du Barça. Sa capacité de tirs, ses coups-francs et ses passes décisives font de lui un grand joueur. On avait de besoin de lier la qualité individuelle à celle du groupe. Il va aussi prendre ses responsabilités dans le jeu."

Revenu dans l'idée de s'éclater autant qu'avec El Loco, Payet ne cache qu'il garde en tête des moments incroyables avec son ancien entraîneur argentin. "J'ai envie de revivre la même saison qu'avec Bielsa, n'hésite pas à lancer la recrue phare du mercato de l'OM. En rejoignant à nouveau Marseille, je savais aussi que j'allais retrouver ce plaisir de jouer. Car le coach (Garcia) a fait partie de mon parcours. Il me connait par coeur. Sa façon de voir le football et le jeu me plaisent beaucoup."

Dimitri PayetPanoramic

Un vrai guide pour les plus jeunes

Au-delà de sa position sur le terrain et du système de jeu adopté par Garcia, Payet entend partager son envie de réussir avec l'ensemble des joueurs du club. Ça passe notamment par les moins expérimentés. "Les arrivées de Patrice (Evra) et de Dimitri (Payet) vont aider les jeunes joueurs de l'effectif, souligne Garcia C'est un vrai plus pour eux. Je pense à des joueurs comme Max (Lopez) ou Doria."

Apporter sa pierre à l'édifice en pleine reconstruction sans changer les plans de l'architecte, c'est bien l'objectif assigné à Dimitri Payet. Charge à lui de montrer qu'il a bien les épaules pour assumer une grand part du nouveau projet marseillais.