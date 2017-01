L'AS Monaco qualifiée grâce à son court succès sur l'AC Ajaccio (2-1)

Monaco s'est fait peur mais a, comme souvent, pu compter sur son duo Falcao-Germain. L'un était titulaire, l'autre remplaçant mais les deux ont converti leur première occasion, rappelant que leur duo est sans doute le meilleur de l'Hexagone cette saison. Avec moins de réussite, l'ASM aurait pu s'embarquer dans une prolongation dommageable tant le mois de janvier des joueurs de Jardim s'annonce terrible au niveau du calendrier.

Monaco n'a pas tardé à entrer dans le match et à se procurer déjà une énorme occasion de but dès la quatrième minute. Fabinho se frayait un chemin dans la surface corse mais son centre est trop dans le dos de Boschilia au second poteau. Ajaccio s'en sortait bien mais ne s'en laissait pas compter et sans un De Sanctis très vigilant, Nouri aurait sans doute pu mieux ajuster un lob qui finissait sa course loin du cadre (6e).

La revanche de Falcao

Une rare occasion que les Ajacciens vont sans doute regretter. Quelques minutes plus tard, une perte de balle au milieu permettait à Sidibé de lancer Mbappe sur la gauche. La pépite monégasque trouvait Falcao au premier poteau et le "Tigre" ne tremblait pas pour transformer en but cette première occasion (19e). Le Colombien prenait une belle revanche sur la Coupe de France, lui qui avait connu une grave blessure en janvier 2014.

Vidéo - Falcao a retrouvé la Coupe de France de la meilleure des manières : son but 00:59

Le début de seconde période était tout aussi palpitant. En deux minutes, Falcao et Mbappe trouvaient la barre transversale et mettaient une pression énorme sur le but corse. La tête sous l'eau, l'ACA obtenait un penalty, généreux peut-être, transformé par Cavalli pour égaliser (65e). Un bonheur de (très) courte durée puisque deux minutes seulement plus tard, Germain déviait un coup franc de Moutinho dans le but d'un Mandanda impeccable jusque-là mais pas exempt de tout reproche sur ce but décisif.

Scénario cruel pour l'ACA qui bien que largement inférieur à Monaco, s'est défendu avec ses armes, inquiètant bien souvent les pensionnaires de l'élite en contre. La fin de match était tendue, Madri obligeant De Sanctis à une parade réflexe de grande classe pour sauver le but d'avance des joueurs du Rocher. Un avantage que l'ASM a pu conserver, non sans mal, jusqu'au coup de sifflet final. L'année 2017 commence bien pour Monaco, mais pas sûr que Leonardo Jardim ait apprécié la prestation irrégulière de ses joueurs.