L'OM peut-il aller plus haut ? A cette heure, rien n'est moins sûr

"Rêvons plus grand." Le fameux slogan du PSG peut-il s'appliquer à son meilleur ennemi, l'OM ? Le club marseillais a en tout cas la volonté de changer de braquet avec l'arrivée de Frank McCourt. Mais le milliardaire américain constate, pour le moment, les limites de son effectif actuel. Bloquée à la 6e place du classement, l'équipe de Rudi Garcia semble toucher du doigt son incapacité à briser ce plafond de verre. Cette dure réalité a été mise en exergue lors de la venue de Monaco, dimanche dernier. Espérant renverser le Rocher monégasque, les Marseillais sont finalement tombés sur un os, incapables de s'opposer à la furia princière. Sévèrement battu au Vélodrome (1-4), l'OM peut-il maintenant rebondir et s'imposer à Lyon, une autre équipe du top 5 ?

Toujours très ambitieux malgré la sortie de route face à l'ASM, Rudi Garcia n'entend pas jouer petit bras. Même face aux grosses écuries de L1. "On ne fait pas de complexe d'infériorité, jure ainsi le coach de l'OM. Et pour éviter que certains puissent encore se poser cette question à l'avenir, on serait bien inspiré de gagner contre Lyon…" Car les statistiques montrent bien que les joueurs olympiens peinent dès qu'ils affrontent une escouade mieux classée. Aucune victoire n'a été enregistrée face à des clubs trustant la première partie du classement. "On n'a pas encore pu battre une équipe plus forte que nous, glisse André-Franck Zambo-Anguissa. Mais on a toujours confiance en nous."

OM_PODIUMEurosport

" Pas de complexe d'infériorité "

A force de ne pas réussir à bousculer des adversaires mieux classés, l'OM laisse transparaître son réel niveau. Le top 5 semble encore trop difficile à atteindre pour les coéquipiers de Bafétimbi Gomis. Et le 6e rang affiché avant le choc des Olympiques parait bien caractériser les forces marseillaises en présence. "Sans un recrutement digne de ce nom, l'OM ne parviendra pas à accrocher une place européenne, glisse un agent de joueurs. Il faut qu'il se renforce vraiment pour prétendre à une seconde partie de championnat réussie." L'arrivée de Morgan Sanson à l'OM doit en déclencher d'autres. Cette première recrue a déjà envoyé un signe extérieur de bonnes intentions. La venue de Dimitri Payet donnerait une autre dimension aux ambitions olympiennes.

Vidéo - Garcia insiste : "La priorité, ça reste de prendre un latéral gauche" 01:04

Constatant son incapacité à aller plus haut en Ligue 1, l'OM sait que ses espoirs passent par un mercato d'hiver de premier plan. "On ne recrute pas uniquement des joueurs mais aussi des hommes, explique Garcia pour donner de la profondeur à sa réflexion sur l'arrivée de renforts extérieurs. Je fais très attention à la qualité humaine des joueurs que l'on prend." Sanson et Payet font partie des joueurs de la trempe recherchée par Rudi Garcia et Andoni Zubizarreta. En interne, les profils des joueurs pistés correspondent tous à la volonté de faire franchir un palier à l'OM. "Pas question de doubler les postes, explique un habitué de la Commanderie. L'idée, c'est de trouver des éléments qui nous manquent. Des titulaires en puissance."

L'OM espère beaucoup de son mercato d'hiver

En privilégiant la qualité à la quantité, les décideurs olympiens montrent également qu'ils n'ont pas envie d'empiler les joueurs. Garcia souhaite ainsi garder un effectif à taille humaine. Il rêve de créer une émulation plus importante au sein de son groupe. Actuellement, plusieurs joueurs n'évoluent pas à leur poste de prédilection. C'est notamment le cas de Karim Rekik, utilisé à gauche pour pallier l'absence de Henri Bedimo. Fragilisé par le manque de solutions de rechange de haut niveau, le coach de l'OM tente de trouver toutes les formules possibles pour tirer son équipe vers le haut. Mais la marche semble encore trop haute pour titiller réellement les formations placées devant Marseille.

Contraint de faire le dos rond avant de présenter un visage plus conforme à ses ambitions affichées avec le projet "OM champion", le club olympien voudrait bien montrer qu'il peut de temps en temps jouer dans la cour des grands. A défaut de "rêver plus grand", un résultat de l'OM à Lyon permettrait à Rudi Garcia de montrer que son équipe possède encore une marge de progression.