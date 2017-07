La Coupe de France sur Eurosport pour quatre ans de plus

Réaction de Julien Bergeaud, Vice-Président d’Eurosport : "La Coupe de France ravit chaque année plusieurs millions de fans sur Eurosport et c’est avec un grand plaisir que nous allons continuer de nourrir leur passion pour les saisons à venir. Dès le 7e tour, Eurosport proposera une offre incomparable d’une soixantaine de matches en totale exclusivité, dont près de la moitié seront réservés aux abonnés d Eurosport Player. Nous accompagnerons ce dispositif exceptionnel avec une offre magazine dédiée chaque soir de matchs, forte de toute l’expertise des talents d’Eurosport. Par ailleurs, nous diffuserons la finale de la Coupe Gambardella, ainsi qu’en exclusivité un certain nombre de matches de Coupe de France féminine, confirmant notre statut de diffuseur numéro 1 du sport féminin. Enfin, nous nous réjouissons d’apporter tout notre soutien à la Fédération Française de Football en faisant briller la Coupe de France à travers le monde, assurant l’exploitation internationale des droits de diffusion."

Réaction de Noël Le Graët, Président de la Fédération Française de Football : "Je me félicite du renouvellement de notre partenariat avec France Télévisions et Eurosport. Ce nouvel engagement fort pour la Fédération Française de Football jusqu’en 2022 avec deux partenaires historiques offrira une vitrine de grande qualité à la Coupe de France dont nous venons de fêter le centenaire cette saison, et qui reste une compétition unique par son prestige et sa popularité."