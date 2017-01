La Coupe, l'autre chemin vers l'Europe qui fait saliver le LOSC

Trois jours après le succès inattendu à Lyon (2-1) pour le premier match de l'ère Gérard Lopez, Lille reçoit Nantes mardi avec l'idée de faire de la Coupe de France un marche-pied vers l'Europe, le grand objectif du nouveau propriétaire. Le Losc s'est certes donné de l'air en s'imposant sur la pelouse de l'OL mais reste englué dans le ventre mou du championnat, à la 11e place (26 points). Les Dogues sont toujours plus près de la zone de relégation que des places européennes, donc briller dans la compétition qui fête son centenaire cette saison semble le plus court chemin vers la coupe d'Europe.

Gérard Lopez, nouveau propriétaire de LillePanoramic

"Le Losc est reconnu pour ses remontadas, à l'image de l'année dernière, donc qui sait, on peut finir haut", a toutefois estimé M. Lopez auprès de l'AFP. Toutefois, le nouveau propriétaire du club nordiste, qu'il espère hisser dans le Top 4 français dès la saison prochaine, sait que pour parcourir l'Europe dès cet été, il n'a pas beaucoup d'options et que la Vieille Dame est aussi sa première chance de glaner un titre.

"La Coupe de France est un titre prestigieux donc c'est et ce sera toujours un objectif pour le Losc. C'est une épreuve qui se joue sur des matches-couperets où la concentration psychologique et la détermination peuvent permettre d'obtenir des résultats même contre des équipes supposées supérieures, souligne l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois. Et puis ça permet de décrocher une place européenne."

Effectif décimé, Sliti attendu

Preuve de son attachement pour la compétition, le nouveau patron de Lille a effectué une visite impromptue dimanche à l'équipe féminine du Losc (D2), qui n'a pas réussi à créer la surprise face à Juvisy (D1), l'un des meilleurs clubs français, qui a décroché son billet pour les 8e de finale en s'imposant largement (6-1). Pour ce duel face à Nantes, qui ne devrait pas déchaîner les foules en raison notamment de l'horaire précoce (18h00), l'entraîneur Patrick Collot ne pourra toujours pas compter sur d'éventuelles recrues, qui sont pourtant censées s'engager avant mardi minuit, clôture du mercato hivernal.

En revanche, le milieu offensif tunisien Naïm Sliti, qui a brillé à la CAN avec sa sélection jusqu'à son élimination samedi en quarts de finale face au Burkina Faso, pourrait être un renfort de poids pour le Losc, toujours privé du meneur de jeu portugais Rony Lopes. Il est rentré lundi et un point doit être fait avec lui pour savoir s'il peut jouer. Ce retour serait capital pour Lille, décimé à l'heure de défier les Canaris. Ainsi, au forfait longue durée de Rio Mavuba, s'ajoutent les départs quasiment acquis de Mounir Obbadi à Nice et Younousse Sankharé à Bordeaux. Et le milieu défensif Ibrahim Amadou, qui a ressenti une gêne à la cuisse gauche, est très incertain, tout comme l'avant-centre portugais Eder, touché à un genou.

Le gardien nigérian Vincent Enyeama, victime d'un étirement du ligament latéral d'un genou à Lyon, est également indisponible et devra laisser sa place à Mike Maignan. "Les jeunes sont là à certains moments pour relever le défi, a souligné Collot. Les solutions sont restreintes mais je vais essayer de former l'équipe la plus équilibrée et compétitive possible."