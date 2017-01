Les Herbiers et Avranches (National) sortent le Gazélec Ajaccio et Laval (Ligue 2)

La magie de la Coupe fait déjà son effet. Les 32es de finale débutaient ce vendredi soir et les trois rencontres au programme ont offert leur lot de suspense. Avranches et Les Herbiers, deux équipes de National, ont respectivement éliminé Laval (3-1) et le GFC Ajaccio (4-3), deux formations de Ligue 2.

Si les Lavallois de Marco Simone ont ouvert le score par Afougou (27e), ils ont subi la loi des Normands en seconde période. Les neuvièmes du classement de National ont égalisé par Benet (48e), puis pris l'avantage grâce à un csc d'Afougou (59e) avant que Clauss ne signe le but du break de très jolie manière (81e).

Dans le même temps, les joueurs des Herbiers, onzième de National, ont vite surpris leurs adversaires corses en marquant en tout début de match. Le Gazélec a su égaliser dans le premier quart d'heure, mais a ensuite subi trois nouveaux buts pour se retrouver menés 4-1 à l'heure de jeu. Les Corses ont réagi dans la dernière demi-heure face aux Vendéens de Frédéric Reculeau et sont parvenus à revenir à 4-3 mais ont dû s'incliner devant un public vendéen surchauffé au Stade Massabielle.