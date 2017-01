Lyon étrille Montpellier 5-0 et affrontera Marseille en 16es

Un début d'année 2017 idéal pour l'Olympique Lyonnais. Les hommes de Bruno Génésio se sont largement imposés à domicile face à Montpellier (5-0), en 32es de finale de la Coupe de France. Une belle victoire et un match maitrisé de bout en bout face à des Héraultais complètement dépassés par le pressing adverse. Nabil Fékir a été très performant avec un but et trois passes décisives. Les Lyonnais se déplaceront au Vélodrome au prochain tour pour affronter l'Olympique de Marseille.

Il n'y a pas eu de round d'observation entre les deux équipes dans ce dernier match programmé des 32es de finale. Alexandre Lacazette a ouvert le score dès la 4e minute suite à un coup franc tiré par Valbuena côté gauche. Les Lyonnais ont profité de leur fort ascendant dans le jeu pour rapidement faire le break avec une tête smashé de Diakhaby à la 10e minute de jeu, bien servi par Fékir sur un centre venu de la droite. La tête sous l'eau, les hommes de Fédéric Hantz ont concédé un 3e but juste avant la pause. Une magnifique louche du gauche de Nabil Fékir pour lober Laurent Pionnier.

Vidéo - La louche magnifique de Fekir met l'OL à l'abri 01:00

Fékir omniprésent

Au retour des vestiaires, le match était un peu plus fermé avec deux équipes qui se sont neutralisés au milieu de terrain. Les Montpelliérains ont tenté de réagir à l'image d'une frappe puissante du droit de Stéphane Sessegnon, bien dégagée en corner par Lopes. L'Olympique Lyonnais a fini par reprendre son avantage avec un pressing haut pour permettre à Maxwell Cornet d'aggraver la marque à la suite d'un caviar donné par Fékir (70e).

Vidéo - Une passe laser de Fekir et Cornet a participé à la fête 01:01

Fékir, encore lui, a distribué sa troisième passe décisive cinq minutes plus tard toujours à Maxwell Cornet. Un centre sur la gauche et une tête puissante de l'attaquant lyonnais. C'est le premier triplé de passes décisives dans la carrière de Fékir, qui était partout sur la pelouse.

En face, une triste prestation montpelliéraine avec des joueurs qui n'ont pas su se montrer dangereux et contrer les offensives adverses. Un match également terni par la sortie sur blessure de Morgan Sanson, touché à la cheville… Pour les Lyonnais c'est une victoire importante pour redémarrer l'année du bon pied et se donner de la confiance.