Monaco s'est fait très peur face à Chambly, club de National (4-5 a.p.)

Chambly était si proche d'un exploit gigantesque. L'un de ceux qui aurait marqué à jamais l'histoire merveilleuse de la Coupe de France. Face à Monaco, le troisième de National a failli réussir l'impensable dans un match au scenario incroyable. Le club de l'Oise a sévèrement bousculé l'actuel leader de la Ligue 1, jusqu'à l'amener en prolongation. Mais la logique sportive a fini par être respectée. L'ASM s'est imposé (5-4, a.p.) et peut grandement souffler. L'équipe verra bien les huitièmes de finale.

Pourtant, Monaco semblait se diriger vers une soirée tranquille. Les joueurs de Leonardo Jardim, avec un onze de départ largement remanié, ont fait parler leur supériorité durant 50 minutes. Ce qui a permis à Carrillo (0-1, 17e), Lemar (0-2, 35e) et Mbappé (0-3, 48e) de donner un avantage confortable au huitième de finaliste de la Ligue des champions. Mais les professionnels ont fait preuve d'un relâchement coupable dont ont profité les joueurs de Chambly.

Vidéo - Bien décalé, Lemar creuse déjà l'écart face à Chambly 00:50

Totalement libérés, ils ont eu une incroyable réaction d'orgueil. Soubervie (1-3, 57e) puis Gendrey (2-3, 81e) sont parvenus à marquer. Poussé par le public de Beauvais, le match a basculé dans la folie. Raggi a alors été exclu (89e) et Soubervie s'est offert un doublé décisif (90e).

Vidéo - A la 93e, Chambly a réalisé l'impossible : recoller à 3-3 face à Monaco 01:12

Mais, au cours de la prolongation, l'expérience des Monégasques a fait la différence. N'Doram (3-4, 96e) et Glik (3-5, 103e) ont fait le nécessaire pour reprendre les devants. Loin d'être abattus, les amateurs ont continu de jouer et ont été récompensés par un quatrième but de Padovani (4-5, 111e). Insuffisant pour se qualifier, mais de quoi garder des souvenirs indélébiles de cette soirée presque magique.