OL- Trois passes décisives, un but et un match "exceptionnel" : Fekir est de retour aux affaires

"Merci Nabil ! Vraiment merci !" Maxime Gonalons conclut l'entrevue de Nabil Fekir avec les médias dans un grand éclat de rire. Le capitaine des Gones sait ce que l'OL doit à son génial meneur de jeu ce dimanche face à Montpellier (5-0) et le fait savoir à l'assistance. Il faut dire que Fekir a un signé un grand match, "exceptionnel" même, selon Lucas Tousart, subjugué par la prestation de son coéquipier.

Avec un but et trois passes décisives, l'international français a rappelé au Parc OL son immense talent. C'est que le temps commençait à se faire long. Depuis sa blessure à la fin de l'été 2015 et hormis une éclaircie entraperçue fin septembre, il n'était que l'ombre de lui-même, empêtré dans des prestations ternes et sans relief. Ce dimanche, dans un froid glacial, Fekir est redevenu Fekir. "Il a signé son meilleur match depuis un bon moment", a commenté Bruno Genesio après la rencontre.

Vidéo - La louche magnifique de Fekir met l'OL à l'abri 01:00

Morel : "On avait qu'à lui donner le ballon"

S'il avait déjà brillé lors de la réception de Montpellier en championnat (5-1, 6e journée), il n'avait plus accompli une prestation aussi aboutie depuis sa blessure face au Portugal sous le maillot des Bleus, il y a un an et demi. Dans le détail, cela donne un centre déposé sur la tête de Diakhaby (9e), une ouverture pour Cornet au cordeau (71e) et un dernier caviar pour le jeune attaquant des Gones (75e). Sans oublier cette louche délicieuse à l'issue d'un une-deux d'école avec Lacazette (42e). "Pour nous, c'est un régal, on avait qu'à lui donner le ballon", s'est enthousiasmé Jérémy Morel.

"Il a un volume de jeu supérieur par rapport à celui qu'il avait avant de se blesser", a même osé son coach. "Avant la trêve, il y avait déjà beaucoup de progrès dans son jeu, son état d'esprit et son investissement. On a retrouvé des gestes, des coups de reins. C'est une progression normale." Elle s'explique aussi par son positionnement. Fekir n'est jamais aussi dangereux que lorsqu'il est placé dans l'axe en position de meneur. "C'est vrai que c'est une position que j'aime bien", a commenté l'intéressé. "Sur un côté, je ne suis pas à l'aise. Le coach le sait et essaie de me placer dans l'axe le plus souvent possible."

Vidéo - Une passe laser de Fekir et Cornet a participé à la fête 01:01

" J'ai toujours réussi à jouer avec Alexandre "

Sous son bonnet vissé jusqu'aux yeux, son visage radieux disait tout de son soulagement. Lui qui avoue avoir passé des moments difficiles cette saison savoure : "Quand je suis sur le terrain et que je suis bon, je suis le plus heureux du monde." Souvent pointée du doigt lors de la première moitié de saison, sa complicité retrouvée avec Alexandre Lacazette a fissuré dans les grandes largeurs l'arrière-garde héraultaise : "J'ai toujours réussi à jouer avec lui", a-t-il noté. "Il y a des petites périodes où c'est moins bien mais c'est le foot. Mais Alex est un grand joueur, il sent bien le foot."

Vidéo - Une nouvelle offrande de Fekir et Cornet s'est offert le doublé 00:58

Genesio, lui aussi, a insisté sur "la belle complicité" entre les deux hommes : "Ca fait quelques temps qu'on le voit à l'entrainement. C'est important quand on joue avec deux attaquants proches l'un de l'autre." Revenu à cinq points du podium grâce à ses quatre succès consécutifs en L1, l'OL a signé un retour spectaculaire aux affaires avec un Fekir quelconque. Si son principal créateur retrouve ses sensations, Lyon peut légitimement envisager la suite avec sérénité et appétit. Avec un Fekir aussi insaisissable que dimanche, ce n'est définitivement plus la même équipe.