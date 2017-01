OM : Janvier, attention danger...

En ce début d'année 2017, c'est l'heure des bonnes résolutions. Et l'OM n'échappe pas à la règle. Le club olympien a dressé une liste de plusieurs points à respecter. Ses joueurs ont notamment dû observer un régime sévère durant la trêve hivernale. "Si les joueurs ont mangé du foie gras, ils sont allés courir pour l'éliminer, explique ainsi Rudi Garcia. Car on avait mis en place des règles de poids et de pourcentage de masse grasse à respecter. Tout le monde est revenu dans les clous." Aucun élément ne s'est donc mis à la faute pendant cette période propice aux dérapages alimentaires. A l'époque de Marcelo Bielsa, chaque joueur n'ayant pas respecté son programme nutritionnel devait sortir le chéquier. L'amende se portait à 1.000 euros par kilo en trop…

L'exemple de la chute de Bielsa

Si Garcia applique des recettes similaires à celles de son prédécesseur argentin à l'OM, l'ancien coach de l'AS Rome attache également énormément d'importance au suivi des évolutions physiques de ses joueurs. Une cellule de performance va ainsi être pilotée par Paolo Rongoni, recruté cet hiver en même temps que Franck Le Gall, nouveau responsable de la cellule médicale. La nouvelle direction du club veut tout faire pour repartir du bon pied en 2017. Et rien n'est négligé. Avec un match de Coupe de France pas facile à négocier à Toulouse et des oppositions compliquées en championnat contre Monaco, Lyon et Montpellier, le mois de janvier s'annonce particulièrement important à bien négocier pour Marseille. C'est traditionnellement à ce moment de l'année que l'OM dessine les grandes lignes de sa deuxième partie de saison.

Champion d'automne, l'effectif dirigé en 2014-2015 par Marcelo Bielsa avait complètement raté sa reprise hivernale. Une élimination dès les 32e de finale en Coupe de France à Grenoble (3-3, 5-4 t.a.b) avait mal lancé l'année. Cette sortie de route s'était assortie de deux défaites en championnat à Montpellier (2-1) puis à Nice (2-1), grippant la belle mécanique mise en place par el Loco. Le début de la fin d'une époque bénie pour l'entraîneur argentin. Rudi Garcia a bien analysé cette période olympienne. Et il n'a pas envie de rater son premier rendez-vous de la saison à Toulouse en Coupe de France.

Mercato : l'OM promet d'être réactif

Suspendu pour le déplacement à Toulouse, Bafé Gomis, auteur de 10 buts en 18 matchs, manquera cruellement à l'OM. Orpheline, l'attaque olympienne devra trouver un remplaçant à l'ancien Lyonnais. Un premier problème pas évident à résoudre pour Garcia et son staff. D'autant que d'autres absences viennent perturber son plan de jeu. Clinton Njie, parti à la CAN, et Tomas Hubocan, blessé pour plusieurs semaines, laissent le flanc gauche bien dégarni. Car Henri Bedimo n'est pas encore apte à reprendre sa place dans le groupe. Combler ces manques sur le côté gauche apparait comme une priorité pour Andoni Zubizarreta. "Du soir au matin, il est à fond sur le mercato", glisse Garcia, pas enclin à s'épancher sur le marché des transferts.

Réussir le mercato d'hiver s'avère une nécessité pour l'OM. Zubizarreta enchaîne les réunions avec les agents de joueurs. Et les déplacements à travers l'Europe. Le directeur espagnol s'entretient quotidiennement avec l'entraîneur olympien. Les profils des éléments pistés par le club marseillais ont été fixés de concert entre les responsables du secteur sportif. Et Frank McCourt a alloué une enveloppe conséquente pour ce premier marché des transferts. "Le montant global peut évoluer en fonction des opportunités, explique-t-on du côté de la Commanderie. On sera très réactif." C'est aussi de sa capacité à renforcer son effectif sans casser la bonne dynamique de la fin de l'année dernière (quatre victoires de rang en championnat) que va dépendre la bonne entame de la seconde partie de la saison de l'OM…

La Coupe de France peut être magique

Avec seulement deux compétitions au programme, l'OM ne doit plus se manquer. Et la Coupe de France revêt un intérêt accru. "On a tiré les enseignements de l'élimination de la Coupe de la Ligue à Sochaux, avance ainsi Garcia. Mais ça ne change rien pour notre objectif en Coupe de France. Ça peut-être magique... seulement si on va loin dans cette compétition." Ne tirer que le meilleur de 2016 pour bien commencer 2017, c'est aussi l'une des (bonnes) résolutions des Olympiens.