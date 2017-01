Pour commencer l'année, le PSG s'est bien amusé

Paris a repris 2017 comme il a terminé 2016. Le PSG s'est baladé contre Bastia (7-0) au Parc des Princes pour le premier match de sa (re)conquête de la Coupe de France. Les Parisiens n'ont eu aucun mal à dominer une équipe corse trop conciliante et peu dangereuse. Avec une équipe largement remaniée, Unai Emery a pu donner du temps de jeu à ses jeunes et ses anciens blessés.

Adrien Rabiot et Christopher Nkunku en ont profité pour inscrire deux jolis buts de l'extérieur de la surface et Julian Draxler a pu offrir un zeste de son talent (une superbe réalisation et de nombreux bons ballons) pour ses débuts sous le maillot parisien. Seul petite inquiétude, la sortie à la pause du capitaine Thiago Silva, touché derrière la cuisse après un choc avec son gardien Kevin Trapp.

Imparable récital

Les 32e de finale n'avaient pas encore connu de gros cartons, voici le premier. Le PSG a repris son costume d'ogre inarrêtable le temps d'une soirée, comme pour chasser sa première partie de saison plus poussive. Après avoir éparpillé la défense lorientaise le 21 décembre dernier, le quadruple champion de France en titre a appliqué la même recette : pressing constant pour étouffer son adversaire et volonté d'aller vers l'avant permanente pour lui maintenir la tête sous l'eau.

Une fois l'ouverture du score acquise sur corner à la demi-heure grâce à Thiago Silva laissé étrangement seul par l'arrière garde du Sporting, les joueurs de la capitale ont pu dérouler. Rabiot d'une frappe de 25 mètres a mis les siens à l'abri avant la pause, l'entame d'un récital imparable. Nkunku d'un raid de 30 mètres conclu par une frappe croisée marquait son premier but en professionnel (3-0, 48e).

Vidéo - Un ballon gagné sur la ligne médiane, un raid et une frappe précise : Nkunku a signé le 3-0 01:06

Débuts en fanfare pour Draxler

Motta (57e), Lucas sur penalty (63e) et Di Maria (77e) sur un déboulé de Meunier ont aggravé la marque, aidés il est vrai par des Bastiais impatients de retourner sur l'Ile de beauté. Le festival a été entier avec l'entrée de la dernière recrue Julian Draxler à la 58e minute. L'Allemand a déjà montré tout ce qu'il pouvait apporter sur son aile gauche, avec des passes bien senties et un vrai sens du spectacle. Servi idéalement par Ben Arfa, déjà auteur d'un caviar pour Motta et bien plus à l'aise libéré de son rôle de pointe en seconde période, l'ancien joueur de Wolfsbourg a parachevé la soirée de rêve du PSG par un dernier but plein de sang-froid et de technique.

Certes, il faut relativiser la largesse de cette victoire contre une équipe de Bastia qui a lâché complètement en deuxième période. Mais une telle correction a permis aux Parisiens de se dégourdir les jambes et pour certains d'évacuer les frustrations du début de saison. La qualification, la manière avec, le PSG pouvait difficilement espérer passer une meilleure soirée.