Pour l'OM et Cabella, 2017 commence par un sourire

Cela n'a pas été simple, mais l'OM de Rudi Garcia a redémarré l'année comme il l'avait terminée. Et c'est bien l'essentiel. Marseille s'est imposé à Toulouse en 32es de finale de la Coupe de France. S'ils ont souffert face à la vitesse adverse, les joueurs de l'Olympique de Marseille ont su faire le dos rond pour porter l'estocade en prolongation. Ils peuvent grandement remercier Rémy Cabella, auteur d'un doublé.

Si les Marseillais ont dominé la première période, ce sont les Toulousains qui se sont montrés les plus menaçants en contres notamment. Tongo Doumbia a buté sur Yohann Pelé d'une frappe surpuissante (6e) avant qu'Oscar Trejo ne négocie mal un contre pourtant bien mené (17e). Franck Zambo Anguissa (32e) et Oscar Trejo (34e) ont manqué de précision ensuite.

Dès le retour des vestiaires, Rémy Cabella est parvenu à ouvrir le score d'une frappe croisée, décalé par Maxime Lopez (48e). Mais ce dernier a involontairement offert sur un plateau le but de l'égalisation à Jimmy Durmaz (57e), qui a ouvert son pied pour battre Yohann Pelé. Martin Braithwaite a loupé son face à face avec le gardien ensuite (63e)... et permis à Romain Alessandrini d'avoir une balle de match dans les ultimes secondes du temps réglementaire (90e+3). Le poteau a sauvé le Téfécé et envoyé les deux équipes en prolongation.

Avec les jambes lourdes et l'angoisse d'un scénario cauchemar, l'OM a forcé son destin en poussant dès l'entame de la prolongation. Rémy Cabella a été tout proche du doublé par deux fois (94e et 96e)... mais ce n'était que partie remise, puisque le Marseillais a profité d'un centre de Romain Alessandrini pour inscrire sa seconde réalisation de l'après-midi. Une juste récompense tant l'OM a poussé dans cette prolongation. Toulouse et Pascal Dupraz ont tenté le tout pour le tout dans les dernières minutes, mais l'OM a su faire le dos rond pour enchaîner une cinquième victoire toutes compétitions confondues, et poursuivre sa route en Coupe de France.