Rennes - PSG et OM face à OL en 16es : la L1 a été gâtée...

Effectué sur Eurosport dimanche soir, le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France a réservé pas moins de cinq affiches entre clubs de Ligue 1. Soit quasiment un tiers des duels de ce prochain tour. Mais ce quintet majeur n'est finalement pas si étonnant que cela dans la mesure où les pensionnaires de l'élite ont réalisé un quasi sans faute lors des 32es de finale. De son côté, le petit poucet vendéen du poiré-sur-Vie (DH), recevra le RC Strasbourg (L2) pour tenter de prolonger son rêve éveillé.

Pour l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, cette Coupe de France 2017 va continuer à ressembler à n'importe quel week-end de Ligue 1. Les deux seuls clubs à compter 10 trophées à leur palmarès avaient eu affaire avec un autre représentant de l'élite pour leur entrée dans la compétition. Ce sera encore le cas en 16es de finale.

Vidéo - Sept buts, une démonstration et une intégration réussie : le PSG part fort 02:36

Mais cette fois, on inverse les rôles : le PSG, qui avait accueilli Bastia samedi (7-0), devra se déplacer à Rennes. L'OM, qui s'est qualifié à Toulouse (1-2), jouera au Vélodrome, contre Lyon. Ces deux affiches seront clairement les plus alléchantes du prochain tour sur le papier.

Rennes carbure à domicile

Cette saison, le PSG s'était largement imposé face aux Rennais (4-0) en championnat cet automne, mais c'était au Parc des Princes. Or Rennes est une des meilleures équipes de la saison à domicile (4e), et le champion de France, de son côté, a connu quelques déboires loin de ses terres, avec quatre défaites en neuf déplacements. Les trois autres rencontres entre équipes de Ligue 1 opposeront Lille à Nantes, Bordeaux à Dijon et Angers à Caen.

Vidéo - Face à Rennes, Biarritz a tenu une demi-heure avant d'exploser : les six buts bretons en vidéo 02:40

Deux équipes qui ont marqué l'histoire de l'épreuve, qui fête cette année ses 100 ans, se retrouveront au cours de ces 16es : l'AJ Auxerre, vainqueur à quatre reprises entre 1994 et 2005, recevra Saint-Etienne, sextuple lauréat. L'occasion pour le public de l'Abbé-Deschamps de retrouver un peu du frisson d'antan.

Il y aura par ailleurs au moins un club amateur en huitièmes de finale, puisque Fréjus Saint-Raphaël (CFA) affrontera le vainqueur du duel made in CFA 2 entre Prix-lès-Mézières et Feignies-Aulnoye. De ce "choc"-là aux cinq duels entre Ligue 1, il y en aura pour tous les goûts. C'est aussi ça, la Coupe.

Le programme des 16es de finale

Quevilly (Nat) - Marseille Consolat (Nat)

Fréjus Saint-Raphaël (CFA) - Prix-lès-Mézières (CFA2) ou Feignies-Aulnoye (CFA2)

Poiré sur Vie (DH) - Strasbourg (L2)

Olympique de Marseille (L1) - Olympique Lyonnais (L1) ou Montpellier (L1)

Rennes (L1) - PSG (L1)

Sarreguemines (CFA2) - Niort (L2)

CA Bastia (Nat) - Nancy (L1)

Les Herbiers (Nat) - Guingamp (L1)

Lille (L1) - Nantes (L1)

Châteauroux (Nat) - Lorient (L1)

Avranches (Nat) - Fleury (CFA) ou Brest (L2)

Bordeaux (L1) - Dijon (L1)

Bergerac (CFA) - Lens (L2)

Auxerre (L2) - Saint-Etienne (L1)

Lunéville (CFA2) ou Chambly (Nat) - Monaco (L1)

Angers (L1) - Caen (L1)