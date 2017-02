Tirage des 8es : l'OM recevra Monaco et le PSG ira à Niort

Marseille est décidemment soigné par le tirage au sort de la Coupe de France. Après Lyon en 16es de finale, l'OM devra une nouvelle fois se coltiner un club de Ligue 1 au Vélodrome pour espérer rallier les quarts. Ce sera cette fois-ci Monaco, pour ce qui sera le plus gros choc de ces huitièmes de finale. Autre rendez-vous entre deux clubs de l'élite : celui entre Bordeaux et Lorient au Matmut Atlantique. Le PSG ira, lui, à Niort, club pensionnaire de Ligue 2. Les rencontres seront à suivre les 28 février et 1er mars sur notre site et les antennes d'Eurosport.

En cas de victoire finale au mois de mai, Marseille pourra se féliciter d'avoir triomphé d'un parcours piège. Obligé d'aller en prolongation pour arracher la qualification face aux Lyonnais (2-1), victorieux également de Toulouse en 32e, le club phocéen vivra un nouveau match intense face à Monaco. Trois clubs de L1 en trois matches : le tirage n'a pas épargné l'équipe entraînée par Rudi Garcia. Ses hommes devront faire mieux qu'en Ligue 1 pour espérer voir les quarts de finale. En championnat, à Louis-II comme au Vélodrome, ils ont encaissé quatre buts lors de victoires sans appel des Monégasques (4-0 et 1-4).

Le PSG ira à Niort

Bordeaux, qualifié en 8es grâce à une victoire face à Dijon, devra, lui, enchaîner deux clubs de Ligue 1 pour poursuivre l'aventure. Après les Dijonnais, Lorient viendra au Matmut Atlantique. Le PSG, double tenant du titre, ira sur la pelouse de Niort, 11e de Ligue 2 et tombeur au tour précédent de Sarreguemines. Après avoir donné la leçon à Rennes en 16e de finale (0-4), les Parisiens devraient voyager confiants mais seront très certainement attendus de pied ferme par les Chamois.

Le Petit Poucet, Bergerac (CFA), auteur d'un exploit au tour précédent face à Lens (L2), devra encore monter d'un cran face à Lille, club de L1. Autre club de CFA, Saint-Raphaël sera lui face à Auxerre. A noter également le match entre l'US Quevilly Rouen, auteur de plusieurs exploits en Coupe de France ces dernières années, et Guingamp, vainqueur surprise de la Coupe de France en 2014. Derniers matches de ces 8e : le CA Bastia accueillera Angers alors qu'Avranches recevra Strasbourg.

Les affiches des huitièmes de finale (28 février/1er mars)

Marseille (L1) - Monaco (L1)

Bordeaux (L1) - Lorient (L1)

Niort (L2) - PSG (L1)

Bergerac Périgord (CFA) - Lille (L1)

Guingamp (L1) - US Quevilly-Rouen (National)

CA Bastia (National) - Angers (L1)

Auxerre (L2) - Etoile Fréjus St-Raphaël (CFA)

Avranches (National) - Strasbourg (L2)