Trapp, Di Maria et Meunier ne seront pas là face à Rennes

La liste des blessés s'allongent du côté du PSG. Unai Emery a annoncé en conférence de presse les forfaits de Kevin Trapp, Angel Di Maria et Thomas Meunier. Pour Trapp, visiblement touché derrière la cuisse et remplacé en cours de match contre Monaco, le technicien espère que ce ne sera pas trop long, "une à deux semaines, environ dix jours".

Cette "blessure musculaire", si elle s'éternise, pourrait remettre en cause la présence du portier allemand lors du 8e de finale aller de Ligue des champions contre Barcelone, le 14 février au Parc des Princes. Son concurrent au poste de gardien, Alphonse Areola, avait pris sa relève dimanche face aux Monégasques mais le Français est passé à côté de sa fin de match, en concédant un but évitable (1-1) qui pourrait coûter très cher en fin de saison.

Douleur musculaire pour Di Maria

L'attaquant argentin "Di Maria a ressenti une douleur musculaire. Il sera forfait" contre Rennes, a également indiqué Unai Emery, sans donner davantage de détails sur son indisponibilité. Le latéral Thomas "Meunier a une douleur à un genou, il est forfait mais je pense qu'il sera disponible pour les prochains matches", a-t-il ajouté.

Le milieu polonais Grzegorz Krychowiak, habituel remplaçant, "ne sera pas dans le groupe" lui non plus car il n'est pas à 100%. Ces absences s'ajoutent à celle de Marco Verratti, touché à un mollet vendredi dernier et forfait pour deux semaines environ. Double tenant du titre, le PSG se rend à Rennes mercredi en 16e de finale.