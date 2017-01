Bordeaux élimine Guingamp (3-2) et jouera les demi-finales

Comme l'an dernier, Bordeaux va retrouver les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Pour accéder au dernier carré de la compétition, les Girondins ont éliminé Guingamp, ce mercredi au Matmut Atlantique (3-2). Une victoire logique tant les hommes de Jocelyn Gourvennec ont fait preuve d'une bien meilleure maitrise collective et ont géré la fin du match, une fois le break réussi. Bordeaux rejoint ainsi Nancy et Monaco, déjà qualifiés, et prend rendez-vous pour les 24 et 25 janvier, dates de ces demi-finales à venir.

Avec une équipe largement remaniée, Guingamp n'a pas pesé lourd face à des Girondins bien plus rigoureux et appliqués. Pourtant, les Bretons ont rapidement ouvert le score grâce à une tête de Privat sur corner (0-1, 12e). Pas suffisant pour véritablement inquiéter l'actuel dixième de Ligue 1 qui a réagi en à peine 4 minutes. A la suite d'une touche, Kamano a pu égaliser d'une frappe du gauche déviée (1-1, 16e).

Un but qui a eu le mérite de réveiller des Bordelais un peu endormis jusqu'ici. Les actions dangereuses se sont ensuite succédées. Et Laborde en a profité. Sur sa troisième grosse opportunité, il a logiquement donné l'avantage aux siens de la tête (2-1, 37e). Avant de s'offrir un doublé en deuxième période pour sceller le score de la rencontre (3-1, 65e) et devenir le meilleur buteur de l'épreuve cette saison (4 buts). La réduction du score en fin de match du revenant Bénézet, absent des terrains depuis février 2016, restera seulement anecdotique (3-2, 88e).