Coupe de la Ligue : Avec 109 buts, Cavani rejoint Pauleta et n'a plus qu'Ibra dans le viseur

C'était une belle soirée pour Edinson Cavani. Mais elle était aussi historique. Auteur d'un doublé à Bordeaux qui a largement contribué à la qualification de Paris pour sa quatrième finale de Coupe de la Ligue consécutive, l'Uruguayen est également entré un peu plus dans l'histoire du club parisien. Ces deux buts lui ont en effet permis d'égaler le total de Pauleta avec 109 buts sous le maillot du PSG et de rejoindre ainsi le Portugais à la deuxième place du classement des buteurs dans l'histoire du club de la capitale.

Cavani n'a eu besoin que de trois saisons et demi et 175 matches pour réaliser ce que Pauleta avait fait en cinq saisons et 211 matches. L'Uruguayen, auteur de 81 buts lors de ses trois premières saisons à Paris alors qu'il jouait essentiellement sur le côté gauche de l'attaque parisienne, a haussé le rythme cette saison. A Bordeaux, il a marqué ses 27 et 28e buts cette saison, toutes compétitions confondues, et avance à une toute autre allure depuis qu'il évolue à son poste de prédilection, à la pointe de l'attaque.

Le départ de Zlatan Ibrahimovic l'a bel et bien libéré. Et le Suédois est sa prochaine cible. Cavani est désormais à 47 unités d'Ibra et de ses 156 buts sous le maillot du PSG. L'attaquant de Manchester United n'avait eu besoin que de 180 matches pour atteindre ce total. Mais il jouait à son poste d'avant-centre et tirait les coups francs et les penalties. Cavani afficherait certainement un nombre de buts plus importants s'il avait eu droit plus tôt aux mêmes privilèges. Mais à ce rythme, il pourrait bien dépasser le géant suédois la saison prochaine.