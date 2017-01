Monaco-Nancy et Bordeaux-PSG, affiches des demi-finales

Les deux géants de Ligue 1 ne se croiseront pas lors des demi-finales de la Coupe de la Ligue. Tous les deux présents dans le dernier carré, l’AS Monaco et le PSG se sont évités lors du tirage au sort réalisé ce mercredi soir. Les Monégasques ont été les plus vernis puisqu’ils recevront Nancy à Louis II le 24 ou 25 janvier prochain. Le triple tenant du titre parisien se déplacera à Bordeaux pour espérer garder sa couronne.

Alors que le PSG et Monaco s’affronteront en Ligue 1 le 29 janvier prochain au Parc des Princes, les deux clubs peuvent s’estimer heureux de ne pas se rencontrer mutuellement. Et c’est le club monégasque qui peut souffler un ouf de soulagement. En accueillant une équipe de Nancy qu’elle avait corrigé en novembre dernier 6-0, les coéquipiers de Radamel Falcao sont assurés d'avoir un adversaire à sa portée. Il n’empêche, les hommes de Jardim devront faire preuve de sérieux s’ils veulent s’offrir une finale le 1er avril prochain.

Pour les Parisiens en revanche, c’est un déplacement moins facile qui les attend. Face à une équipe de Bordeaux qui aura à cœur d’offrir à son public une finale après son échec en demie de l’année passée, les hommes d’Unai Emery devront être irréprochables. Histoire de poursuivre leur moisson de victoires dans la compétition dont ils détiennent le record avec six sacres.