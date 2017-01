PSG: Pastore et Krychowiak forfait contre Metz, Thiago Silva et Draxler incertains

Pastore est absent depuis le 19 novembre et un match de championnat contre Nantes, lors duquel il avait été blessé au genou. Krychowiak est forfait pour une douleur au genou, a précisé Unai Emery, selon qui Silva et Draxler pourraient manquer la réception de Metz en raison de pépins physiques. Décision sera prise à l'issue de l'entraînement de mardi soir, a expliqué Emery. Le PSG est triple tenant du titre de la Coupe de la Ligue, et se qualifiera pour les demi-finales de la compétition en cas de succès contre Metz.