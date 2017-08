2e tour : Le Havre et Reims éliminés

Après la qualification de Lorient aux dépens de Lens (3-2) en début de soirée, la grande surprise du jour, mardi, a été l'élimination du Havre, leader de Ligue 2, et de Reims, 2e. Le premier, tenu en échec 0-0 à Tours, a été sorti aux tirs au but (7-6) alors que les Rémois ont été nettement battus à Valenciennes 3 à 0.

Quatorze clubs de L1 - ceux qui ne se sont pas qualifiés pour les coupes d'Europe au terme de la saison dernière - se lanceront dans la compétition à partir des 16e de finale, les 25 et 26 octobre.

Les autres clubs de l'élite (Monaco, PSG, Nice, Lyon, Marseille, Bordeaux) entreront en lice à partir des 8e de finale les 13 et 14 décembre.

Résultats du 2e tour

Lorient (L2) - Lens (L2) 3-2

Nancy (L2) - Orléans (L2) 2-2 Nancy qualifié aux tirs au but 4-2

Paris FC (L2) - Clermont (L2) 0-2

Tours (L2) - Le Havre (L2) 0-0 Tours qualifié aux tirs au but 7-6

Gazélec Ajaccio (L2) - Red Star (NAT 1) 0-0 Red Star qualifié aux tirs au but 4-3

Valenciennes (L2) - Reims (L2) 3-0