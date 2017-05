Coupe des Confédérations : Reus probablement indisponible

"Je n'ai eu aucune vacances ces deux dernières années, parce que j'étais constamment en rééducation", a-t-il plaidé, après avoir marqué le premier but de Dortmund samedi contre Hoffenheim (2-1).

"Je vais bien sûr en reparler avec le sélectionneur (Joachim Löw) et évaluer ce qui est mieux pour moi", a-t-il ajouté.

Son entraîneur de club Thomas Tuchel a également demandé cette semaine que son joueur soit laissé au repos : "Si l'on regarde son historique de blessures, on peut tout à fait trouver des raisons pour lui laisser du temps pour revenir en forme et plus frais."

Reus avait manqué la Coupe du monde au Brésil et l'Euro en France en raison de blessures.

Löw de son côté a déjà fait savoir qu'il comptait laisser plusieurs cadres au repos cet été et constituer une équipe "d'avenir" pour lancer de jeunes joueurs dans le grand bain à l'occasion de cette Coupe des confédérations.

Mario Götze (Dortmund) et Benedikt Höwedes (Schalke) ont déjà déclaré forfait, le premier pour un problème de métabolisme, le second parce qu'il doit subir une opération à l'aine.