Coupe du monde - 20 ans : La France vise le dernier carré, même sans Mbappé

Les Bleuets ont un statut à assumer. Depuis l'Euro 2016 remporté cet été en Allemagne dans la catégorie inférieure, celle des U19, les attentes sont grandes. Grâce à ce titre et des cadres qui jouent régulièrement en Ligue 1, comme Lucas Tousart (Lyon) ou Amine Harit (Nantes), ils font clairement partie des favoris.

Certes, certains membres éminents de cette équipe vont manquer à l'appel, au premier rang desquels le Monégasque Kylian Mbappé. Celui qui avait été un des artisans du titre européen, avec ses cinq buts, est la révélation de la saison, aussi bien en Ligue des champions qu'en championnat. L'attaquant prodige évolue désormais en équipe première et a à nouveau été appelé par Didier Deschamps jeudi pour disputer les trois rencontres du mois de juin avec les Bleus.

D'autres joueurs aussi ont été retenus par leurs clubs à l'image du milieu marseillais Maxime Lopez ou du défenseur du club espagnol d'Alavès Theo Hernandez et font le bonheur des Espoirs. Mais même sans eux, "on a l'état d'esprit, la qualité et les arguments pour aller vers le premier objectif qui serait de finir dans le dernier carré", tranche le sélectionneur Ludovic Batelli.

Ludovic Batelli, entraîneur de l'équipe de France des moins de 20 ans.Getty Images

Une poule facile

Sauf énorme contre-performance, la poule E des Bleuets ne devrait pas leur poser de problèmes avec outre le Honduras, les modestes équipes du Viêtnam (25 mai) et de Nouvelle-Zélande (28 mai).

Le technicien reste malgré tout très prudent. "Le Honduras, ce ne sera pas une partie de plaisir. C'est un adversaire de grande qualité qui a fait une super coupe de Concacaf et qui a gagné tous ses matches. C'est une équipe très solide avec des attaquants de grande qualité même si ce n'est pas un nom ronflant du football mondial", expose-t-il

Ses précautions sont aussi liées au contexte: un départ sur les chapeaux de roues lundi dernier, juste après l'avant-dernière journée de Ligue 1, six jours pour reprendre ses esprits après une longue saison, se remettre du décalage horaire et préparer le tournoi... Un Mondial des U20, c'est beaucoup d'inconnues, prévient l'ex-sélectionneur Pierre Mankowski, qui a remporté la compétition en 2013 en Turquie, avec la génération Pogba.

"Beaucoup d'inconnues"

"Ils ont une belle carte à jouer, mais c'est toujours pareil, on ne connaît pas trop les équipes sud-américaines. On part comme favori des pays européens. Mais en comparaison d'autres pays, on ne sait pas trop", témoigne-t-il en connaissance de cause. Son équipe avait peiné en phase de poules avant d'aller jusqu'au bout et de battre l'Uruguay aux tirs au but en finale.

Avant de s'envoler en Corée du Sud, Ludovic Batelli a d'ailleurs reconnu qu'il avait été "très difficile" de juger le véritable niveau du Vietnam ou de la Nouvelle-Zélande où les effectifs tournent beaucoup. Tout au plus a-t-il pu dire que les Néo-Zélandais disposaient d'une équipe "très athlétique" et "très solide".

Côté français, la principale interrogation concerne l'attaquant Jean-Kévin Augustin. Il avait terminé meilleur buteur de l'Euro avec six réalisations, mais il a traversé la saison comme une ombre, sans parvenir à trouver une place dans la très concurrentielle équipe du PSG.

Ce Mondial peut donc lui servir pour rebondir et retrouver la lumière, avec en ligne de mire, l'hypothèse d'un transfert cet été. D'autant que Mbappé ne sera pas là pour attirer les feux des projecteurs.