France - Nouvelle-Zélande (2-0) : Et pourtant, Saint-Maximin a joué blessé...

Il a joué diminué. Mais ça ne s'est vraiment pas vu. Auteur des deux buts, magnifiques, de la victoire de la France sur la Nouvelle-Zélande (2-0) dimanche, Allan Saint-Maximin a révélé qu'il avait joué cette rencontre sous anti-douleurs. "C'était très compliqué au début. Je n'ai pas eu l'occasion de jouer les deux premiers matches à cause d'une blessure aux côtes, a-t-il expliqué en zone mixte. Je n'aurais pas pensé pouvoir jouer ce match, mais le staff médical et le staff technique se sont très bien occupés de moi. J'ai eu beaucoup de douleurs au début, mais une fois chaud... J'étais strappé, j'ai pris des anti-douleurs et j'ai réussi à jouer".

Saint-Maximin a marqué deux buts de toute beauté, le premier du droit à l'issue d'une série de dribbles à l'entrée de la surface (22e), le second sur un surprenant centre-frappe de loin qui a lobé le gardien adverse (37e). Sur cette deuxième réalisation, l'attaquant de 20 ans explique avoir vu le gardien s'avancer. "Je me dis, je vais le tenter et je vais marquer. Je n'ai pas forcément tenté la lucarne, je voulais juste lober le gardien", a-t-il souri.

Grâce à cette victoire, les Bleuets, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, ont assuré la première place de leur groupe. Ils vont affronter l'Italie jeudi, une équipe qu'ils avaient largement battue (4-0) en finale de l'Euro U19 l'été dernier. "Là, je n'étais pas en pleine possession de mes moyens, j'espère que je le serai face à l'Italie (jeudi en huitièmes de finale) pour pouvoir aider mon équipe". Même s'il n'est pas à 100%, les Italiens seraient inspirés de s'en méfier.