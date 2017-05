Mondial U20 - La France débute par une victoire contre le Honduras (3-0)

Favoris du Mondial U20, les Bleuets ont eu la bonne idée de ne pas piétiner en s’imposant contre le Honduras (3-0) lundi, pour leur entrée dans le tournoi là où le Portugal face à la Zambie ou l’Allemagne contre le Venezuela ont échoué.

A Cheonan, le Honduras pouvait apparaître comme un adveraire piègeux car la sélection d’Amérique centrale a vécu récemment, au mois de mars, une belle aventure avec la défaite face aux Etats-Unis d'Amérique en finale du championnat CONCACAF de la catégorie. Mais en face, malgré sa préparation tronquée, la sélection de Ludovic Batelli a montré beaucoup plus de cohérence et de consistance sans même donner l’impression de forcer son talent. L’équipe de France U20 pourra valider son ticket pour les huitièmes de finale dimanche dès son deuxième match contre la Nouvelle-Zélande.

Augustin déjà au rendez-vous

Privés de la nouvelle attraction du football français Kylian Mbappé, les Bleuets ont su s’appuyer dès ce premier match sur Jean-Kévin Augustin. Meilleur buteur de championnat d’Europe U19 l’an dernier, le Parisien est frais avec un seul match disputé avec le PSG en 2017 (en huitième de finale de Coupe de France à Niort). Remuant, il a mis la France dans le bon sens en bottant un coup franc du droit directement dans la lucarne droite de Javier Delgado (15e), le gardien hondurien coupable d’avoir anticipé sur sa gauche et encaissé le missile envoyé sur le côté ouvert.

Vidéo - D'un coup-franc surpuissant, Augustin met les Bleuets sur les bons rails 00:53

Dans une rencontre menée à un rythme loin d’être enlevé, Issa Diop a su garder son gardien Alban Lafont en éveil en lui envoyant des passes loin d’être confortables. Mais à l’exception d’un tir croisé au-dessus de la barre signé Darixon Eniel Vuelto (37e), de loin le Hondurien le plus dangereux, le portier toulousain n’a pas vraiment eu de coup de chaud. Et d’une frappe déviée par Jean-Kévin Augustin, Amine Harit a fait le break (44e).

Vidéo - Avec un peu de réussite, Harit a mis les Bleuets à l'abri 01:11

Sans forcer

La deuxième période a davantage ressemblé à de la gestion de la part des jeunes Français. "JK" Augustin puis Marcus Thuram, le Sochalien intéressant par ses multiples provocations balle au pied sur son flanc gauche, ont même été préservés en vue de la suite du tournoi en sortant avant le dernier quart d’heure. Martin Terrier a finalement donné une ampleur plus logique au score en marquant de la tête sur un coup franc déposé par le pied d’Amine Harit (81e). Tout en maîtrise, les Bleuets lancent bien leur compétition et auront six jours pour parfaire leurs automatismes avec le Nancéien Faitout Maouassa arrivé dans la matinée du match.