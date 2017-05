La France dévore le Vietnam (4-0) et se qualifie pour les 8es de finale

Les Bleuets ont fait le travail avec la manière. Les joueurs de Ludovic Batelli ont largement dominé le Vietnam lors de leur second match dans le groupe E (4-0). Avec désormais six points au compteur, ils sont d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition.

Vidéo - Une-deux avec Harit et frappe enchainée, Augustin s'offre un doublé 00:57

