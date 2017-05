Mondial U20, Bleuets: "On va être rappelé à la dure réalité contre l'Italie", souligne Batelli

Il y a trois victoires et zéro but encaissé, mais en même temps vos joueurs ont paru parfois sur la réserve. Partagez-vous cet avis?

Ludovic Batelli : "Si ce n'est que de la réserve, ça veut dire qu'on en a encore sous le pied. Si c'est autre chose, ça va devenir inquiétant. On va être vite rappelé à la dure réalité contre l'Italie au prochain match. A nous, dès le départ, de nous mettre dans les meilleures dispositions. On avait fait une entame (de Mondial) de qualité contre le Honduras, c'était un peu plus laborieux contre le Vietnam et là contre la Nouvelle-Zélande. Ce premier tour est toujours difficile. Quand on sent qu'on peut avoir une marge de manoeuvre, on se retranche derrière ça. On se dit que ce que l'on va faire va être suffisant. Sur certaines séquences, on a été mis en difficulté, on a été rappelé à l'ordre comme toutes les équipes qui à un moment ne respectent pas le jeu, ne respectent pas les fondamentaux.

Vidéo - La classe de Saint-Maximin a inspiré les Bleuets : le résumé de France - Nouvelle-Zélande 02:18

Vous avez souri sur le 2e but de Saint-Maximin. Qu'avez-vous pensé de sa prestation?

L.B : "Il a su débloquer la situation. Je me suis pris la tête entre les mains, car il n'y a que lui qui peut marquer ce type de buts. Parfois, il ne fait pas toujours ce qu'il faut en matière collective, mais il est capable sur un geste ou deux de faire basculer un match... C'est ce qu'il a fait cet après-midi. Il nous a mis deux buts fantastiques.

Vidéo - Dribbles déroutants et lob en lucarne : L'inspiration géniale de Saint-Maximin 00:53

Vous allez affronter l'Italie en huitièmes. C'est un bon souvenir, puisque vous avez gagné la finale de l'Euro U19 contre cette équipe l'été dernier...

L.B : "Effectivement ça nous rappelle un bon souvenir, mais les souvenirs, ce n'est pas suffisant pour gagner le match. Il y a quelques changements chez eux. Chez nous aussi dans notre groupe, avec l'absence de Kylian Mbappé. Dès demain, on va analyser cette équipe italienne et ses forces en présence. Quand les matches couperets arrivent, l'Italie répond toujours présent. On s'attend à un match très difficile. C'est toujours très difficile contre les Italiens.