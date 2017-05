Mondial U20 - Harit : "A nous de faire pareil qu'à l'Euro"

L'objectif affiché est d'atteindre les demi-finales. Votre titre à l'Euro fait-il de vous les grands favoris du Mondial?

Amine Harit : Oui. Le fait d'avoir gagné l'Euro cet été, ça nous place dans une position de favoris au regard des autres. On est déterminés à refaire de belles choses, cela passera par du sérieux et de la rigueur. Le fait que le coach vise les demi-finales, c'est logique. On sort d'un Euro réussi. A nous de faire pareil qu'à l'Euro.

Quelles sont les équipes dont il faudra le plus se méfier ?

A.H. : Il faut se méfier de tout le monde. Dans les tournois comme ça, il n'y a pas d'équipes moins fortes que d'autres. Après, certes, il y a de très bonnes individualités, comme dans les équipes d'Angleterre ou d'Argentine. Mais il faudra déjà se méfier du Honduras (premier adversaire des Bleuets lundi).

Justement, est-il difficile d'évaluer le niveau de vos adversaires en poule, le Honduras, le Viêtnam et la Nouvelle-Zélande ?

A.H. : On ne connaît pas du tout le niveau de nos adversaires. On reste un peu dans le doute. Le fait de ne les avoir jamais rencontrés est quelque chose de compliqué. On va découvrir un peu via la vidéo, mais c'est sur le terrain que tout va se jouer. Il faudra démarrer comme si c'était une finale. Et prendre tous les matches comme si c'étaient des finales.

Vous êtes maintenant un cadre de cette équipe? Avez-vous un objectif personnel dans ce tournoi ?

A.H. : Ca me fait énormément plaisir de retrouver ce groupe à chaque fois que j'en ai la possibilité et que le sélectionneur fait appel à moi. Ca fait maintenant un petit bout de temps que je suis régulièrement appelé, c'est un plaisir pour moi. Le fait d'avoir plus de responsabilités, ça ne me dérange pas, ça me pousse à me surpasser. Je suis prêt à tout donner pour le collectif pour amener ma patte et aider le groupe à faire mieux. Dans notre équipe, il y a des leaders, mais notre force c'est le collectif.

Votre sélectionneur considère que vous avez pris une autre dimension grâce à votre entraîneur à Nantes Sergio Conceiçao...

A.H. : Bien sûr, c'est un coach qui m'a fait énormément progresser. Ce n'est pas un coach facile, il est très exigeant. C'est un coach qui est dur, mais avec qui le travail paie. Je pense que j'ai énormément travaillé. Il m'a appris des choses que j'ignorais par le passé sur le plan de la rigueur défensive et tactique et de la simplicité dans mon jeu.

Amine Harit, le milieu de terrain du FC Nantes - Ligue 1 2016-2017AFP

Est-il dur de disputer cette compétition sans certains cadres comme Mbappé ?

A.H. : Non, ce n'est pas un coup dur. On a un effectif assez élargi, il y a d'autres bons joueurs. Il ne faut pas se dire que son absence est un handicap, mais plutôt se dire que ça donne la chance à d'autres de pouvoir s'exprimer. On aurait aimé qu'il soit avec nous, mais le destin a fait qu'il est en équipe de France A. Je ne vois pas pourquoi ce serait un frein. Ca doit plutôt être motivant pour nous de voir ce qu'il a fait, pour nous surpasser et pouvoir faire la même chose.

Un mercato qui démarre pendant la Coupe du Monde, ça peut gêner les joueurs ?

A.H. : Personnellement, ça ne me gêne pas. Je suis concentré sur la sélection. Tout ce qui se passe à côté, je mets ça de côté, je me concentre sur les matches. On verra à la fin de la Coupe du Monde.

Serez-vous bien Nantais la saison prochaine ?

A.H. : Pour l'instant, je suis Nantais. Après, je ne sais pas, on verra.