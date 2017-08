CR7 sur le banc pour débuter

Pas de Cristiano Ronaldo dans le XI de départ du Real Madrid ce mardi soir. Le quadruple Ballon d'Or n'a repris l'entraînement que samedi, de retour de vacances prolongées après la Coupe des Confédérations en Russie où son équipe du Portugal a fini troisième.

C'est l'Espagnol Isco qui sera le troisième homme de l'attaque madrilène, associé à Karim Benzema et Gareth Bale. Côté MU, le Français Paul Pogba est aligné dans un entrejeu qui comprend Ander Herrera et Matic. En attaque, Lukaku est épaulé par Henrikh Mkhitaryan et Jesse Lingard.

Le 11 du Real Madrid

Navas - Carvajal, Sergio Ramos (cap.), Varane, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Bale, Benzema, Isco

Entraîneur: Zinédine Zidane (FRA)

Le 11 du Manchester United

De Gea - Valencia (cap.), Lindelöf, Smalling, Darmian - A. Herrara, Matic, Pogba - Mkhitaryan, Lukaku, Lingard

Entraîneur: Jose Mourinho (POR)