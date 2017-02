Décès de Piet Keizer, légende de l'Ajax Amsterdam

"Avec Piet, nous perdons l'un des plus grands Ajacides de tous les temps", a déclaré le directeur du club de foot Edwin van der Sar, cité dans un communiqué. Piet Keizer a disputé 490 rencontres officielles entre 1961 et 1974 pour l'Ajax, avec 189 buts, et comptait 34 sélections avec les Oranje, pour 11 buts. Il était une véritable icône de l'Ajax, aux côtés de Johan Cruyff, décédé en mars lui aussi d'un cancer du poumon, et de "Mister Ajax" Sjaak Swart.

Né le 14 juin 1943 à Amsterdam, Keizer avait débuté en amateur à Amstel, avant d'intégrer l'effectif de l'Ajax en 1955. Avec l'Ajax, il "a conquis l'Europe puis le reste du monde au début des années 1970", rapporte le club dans un communiqué, en remportant trois fois de suite la Coupe d'Europe des clubs champions en 1971, 1972 et 1973, à la grande époque du club néerlandais.

Keizer a également été six fois champion des Pays-Bas et a remporté cinq Coupes nationales néerlandaises ainsi que la Coupe intercontinentale face aux Argentins d'Independiente en 1973. Avant de raccrocher les crampons le 13 octobre 1974, à l'âge de 31 ans, à la suprise générale. "Nous nous souvenons de lui comme d'un homme gentil au coeur d'or", a indiqué sa famille dans un communiqué publié sur le site du club. Dimanche, les membres de l'Ajax joueront contre le Sparta Prague un brassard noir au bras et respecteront une minute de silence en son honneur.