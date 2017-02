Dortmund et Francfort en quarts de finale

L'Eintracht Francfort, 3e de Bundesliga, s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Allemagne en allant l'emporter 2 à 1 sur le terrain de Hannovre (D2). Dortmund, de son côté, ayant eu besoin des tirs au but pour écarter le Hertha Berlin après l'ouverture du score de Salomon Kalou pour les visiteurs et l'égalisation de Marco Reus (1-1 a.p., 3-2 t.a.b). L'ancien Lillois Kalou a raté le tir au but décisif.

Les Borussen affronteront Lotte (D3) en quart de finale le 1er mars. Mardi, le Bayern Munich, tenant du titre, a obtenu son ticket en battant Wolfsburg 1 à 0 grâce à un but de Douglas Costa. Les Bavarois seront opposés à Schalke 04.

Mardi :

Hambourg - Cologne : 2-0

Walldorf (D4) - Bielefeld (D2) : 1-1

Bielefeld qualifié aux tirs au but (5-4)

Bayern Munich - Wolfsburg : 1-0

Fürth (D2) - Mönchengladbach : 0-2

Mercredi :

Sportfreunde Lotte (D3) - Munich 1860 (D2) : 2-0

Sandhausen (D2) - Schalke 04 : 1-4

Borussia Dortmund - Hertha Berlin : 1-1 a.p.

Dortmund qualifié aux tirs au but (3-2)

Hannovre (D2) - Eintracht Francfort : 1-2