Leverkusen démarre 2017 par une victoire, Berlin tombe du podium

Grâce à sa victoire, le Bayer Leverkusen, qui rencontrera l'Atletico Madrid en 8e de finale de Ligue des champions, revient dans le sillage de Cologne, en 8e position, et à cinq longueurs de la première place européenne. Berlin, qui occupait de son côté la 3e marche du podium avant la dernière journée de la phase aller, rétrograde à la 5e place, avec 30 points. Le Bayer a marqué par les Turcs Ömer Toprak (12e) et Hakan Calhanoglu (36e s.p., et 88e). Valentin Stocker (44e) a répondu pour Berlin.

Pour l'anecdote, le penalty transformé par Calhanoglu met fin à une étonnante série de quatre penalties manqués consécutivement par Leverkusen en Championnat, sans compter celui tiré sur la barre contre Monaco en Ligue des champions, mais qui avait rebondit sur le dos de Morgan De Sanctis avant d'entrer dans le but. "Nous n'avons pas fait un match extraordinaire, nous n'avons pas dominé l'adversaire comme nous le voulions, mais nous avons gagné", s'est félicité le directeur sportif du Bayer Rudi Völler: "Le Hertha est une très bonne équipe, nous avons tremblé un peu mais à la fin, la victoire est méritée".

Pal Dardai, l'entraîneur de Berlin, a estimé pour sa part que le 3e but encaissé à la 88e minute donnait une image faussée du match: "Le score de 3-1 ne reflète pas le bon match que nous avons fait, on aurait pu faire 2-2", a-t-il analysé. Vendredi et samedi, les équipes du haut de tableau avaient toutes gagné, maintenant le statu quo en tête. Le Bayern (42 pts), vainqueur 2-1 à Fribourg, compte trois points d'avance sur Leipzig (39 pts), vainqueur 3-0 de Francfort. Hoffenheim est 3e à 11 points (31 pts) et Dortmund 4e à 12 points (30 pts). Dans le dernier match du jour, Mayence a concédé à domicile un nul 0-0 contre Cologne. Mayence est désormais 11e et Cologne 7e, avec 26 points.