Diarra remporte une première victoire face à l'UEFA

En octobre, Lassana Diarra avait attaqué la FIFA pour son transfert avorté à Charleroi. Le milieu de l'OM réclamait 6 millions d'euros à l'instance internationale et à la fédération belge. Il a obtenu gain de cause puisque le tribunal de Charleroi les a reonnus coupables d'entrave à la circulation des travailleurs et d'illégalité du réglement FIFA.