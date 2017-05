Feyenoord a tenu bon pour s'offrir un 15e titre de champion

Le Feyenoord Rotterdam est devenu champion des Pays-Bas pour la 15e fois de son histoire après sa victoire dimanche face à Heracles Almelo(3-1), grâce à un triplé de Dirk Kuyt. Le club qui évolue dans l'enceinte De Kuip n'avait plus été titré depuis 1999.

L'Ajax a de son côté assuré sa 2e place (également synonyme de participation à la Ligue des champions) en battant 3 à 1 Willem-II Tilburg. Le club d'Amsterdam, qui n'a pas remporté le championnat depuis la saison 2013-14, se consolera avec une place en finale de l'Europa League, face à Manchester United, après sa qualification obtenue aux dépens de Lyon jeudi dernier.

Retour au premier plan

Mais dimanche, la fête a eu lieu à Rotterdam. Plusieurs fois vainqueur de Coupes d'Europe, notamment la Coupe des clubs champions en 1970 et la Coupe de l'UEFA en 1974 et 2002, le club de Rotterdam a ensuite connu une période de crise. En 2011, le club était même au bord du gouffre d'un point de vue financier et menacé de sanctions de la part de la fédération néerlandaise (KNVB).

Sous la houlette d'un nouveau directeur sportif, Martin van Geel, qui succédait à Léo Beenhakker, Feyenoord a alors décidé de donner la priorité aux jeunes issus de son centre de formation. La politique de transferts fut mise au point mort. Avec des jeunes joueurs comme Erwin Mulder, Stefan de Vrij, Bruno Martins Indi ou Jordy Clasie, Feyenoord s'est classé 2e de la Eredivisie en 2012. Puis a remporté la Coupe des Pays-Bas en 2014.

La machine était relancée. Le succès de cette saison porte aussi le nom de deux figures emblématiques du club: Giovanni van Bronckhorst et Dirk Kuyt. Le premier, désigné entraîneur en juillet 2015, se révèle être un coach de haut niveau. International néerlandais à 106 reprises, ancien joueur (notamment) d'Arsenal et du FC Barcelone, Van Bronckhorst est surtout un enfant de Feyenoord où il a évolué de 1994 à 1998.

VAN BRONCKHORSTFrom Official Website

A l'époque de sa désignation comme entraîneur, la presse néerlandaise s'était montrée sceptique. A 40 ans et sans expérience, allait-il réussir à s'imposer ? La réponse est aujourd'hui positive. Venu terminer sa carrière dans le club où il avait évolué entre 2003 et 2006, Dirk Kuyt a lui aussi contribué au redressement de son équipe. L'homme aux 105 sélections en Oranje "a rendu son âme à l'équipe. Il est comme moi un enfant du club", a déclaré Van Bronckhorst, même si Kuyt, pourtant capitaine, n'a pas été régulièrement titulaire ces derniers mois.

Le Danois Nicolai Jorgensen, meilleur buteur de la compétition (21 buts) a également largement contribué au succès de sa formation.

A noter que dimanche, l'Ajax a évolué avec l'équipe la plus jeune de l'histoire de la Eredivisie, avec une moyenne d'âge de 20 ans et 139 jours, selon un calcul de l'agence de presse ANP.