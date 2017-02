Coupe d'Angleterre - 8es de finale : normalement, les cadors de Premier League n'ont rien à craindre

Les membres du "Big Six" encore en lice n'ont pas trop à s'en faire : aucun n'affronte une autre équipe de Premier League ce week-end lors des huitièmes de finale de la Coupe d'Angleterre, où Arsenal doit se remotiver après sa claque européenne. Le leader Chelsea ira samedi (17h30) à Wolverhampton, une équipe de deuxième division. Même sans David Luiz et Marcos Alonso, laissés au repos, les Blues devraient pouvoir gagner chez des Wolves qui pointent à la 18e place du Championship et qui restent sur trois défaites consécutives.

Manchester City, de son côté, ira rendre visite à Huddersfield Town (D2). Entraînée par David Wagner, l'ancien adjoint de Jürgen Klopp à Dortmund, l'équipe du nord de l'Angleterre lutte pour la promotion cette saison (3e de Championship). L'Allemand a admis avoir parlé à son prestigieux compatriote, victorieux de City (1-0) en championnat en décembre, pour préparer ce match.

"Le problème, c'est qu'il est Jürgen Klopp et qu'il est manager de Liverpool. Je ne suis donc pas certain que ce qui marche pour lui ou Liverpool va donner grand-chose pour nous à Huddersfield. Il ne pourra pas aider samedi", a souri Wagner.

Leicester tentera, lui, de respirer un peu à Millwall (D3). Les champions d'Angleterre sont au bord du gouffre en Premier League et voyagent à Séville, mercredi, pour les huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. La Cup n'est pas donc pas la priorité d'un Claudio Ranieri qui a annoncé une dizaine de changements.

"La pression" sur les épaules d'Arsenal et de Wenger

Dimanche, contre Blackburn (D2), José Mourinho attendra plus de son Manchester United que lors de la victoire face à Saint-Etienne (3-0), jeudi, en 16e de finale aller de Ligue Europa. Malgré le score flatteur pour les Red Devils, le Portugais a fustigé "le manque de concentration" de son équipe, qui a "si mal joué" en première période.

Tottenham tentera pour sa part de rebondir à Fulham (D2) après sa défaite jeudi soir en C3 à La Gantoise (1-0). Attention à ne pas reproduire l'erreur du tour précédent, quand les Spurs avaient failli se faire éliminer par le modeste Wycombe, une équipe de quatrième division (4-3).

Arsenal conclura ces 8es de finale par un court déplacement dans le sud de Londres, à Sutton. Les amateurs de cinquième division vont recevoir leurs grands voisins, en pleine crise depuis la débandade contre le Bayern Munich, mercredi en 8e de finale aller de Ligue des champions (5-1).

"La pression, elle est plus pour eux parce que c'est une grande équipe, a expliqué Maxime Biamou, l'attaquant français de Sutton United. Nous on est une petite équipe (...) donc pas de pression, on est peut-être un peu excités pour la plupart des joueurs et on sent qu'il y a une grande atmosphère ici par rapport à ça." Vu la tourmente actuelle, avec un Arsène Wenger qui n'a pas exclu un départ en fin de saison, un faux pas est interdit dans le petit Gander Green Lane.

Le programme des 8e de finale de Cup

Samedi :

13h30 (heure française)

Burnley - Lincoln City (D5)

16h00

Millwall (D3) - Leicester

Middlesbrough - Oxford (D3)

Huddersfield (D2) - Manchester City

18h30

Wolverhampton (D2) - Chelsea

Dimanche :

15h00

Fulham (D2) - Tottenham

17h15

Blackburn (D2) - Manchester United

Lundi :

20h55

Sutton United (D5) - Arsenal