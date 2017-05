Cup : Pour Antonio Conte et N'Golo Kanté, Chelsea veut rendre sa saison impériale

Le doublé pour épater : Antonio Conte et N'Golo Kanté ont l'occasion d'impressionner encore un peu plus en s'adjugeant la Coupe d'Angleterre samedi contre Arsenal (18h30), quelques jours après avoir remporté de main de maître le championnat. Ils ont tout cassé cette saison, en douceur, sans vraiment faire de vague. Ils pourraient finir le travail par une ovation à Wembley, dans le temple du football.

Conte peut définitivement entrer dans l'histoire en rééditant l'exploit de son compatriote Carlo Ancelotti, auteur du doublé coupe-championnat pour sa première saison à Stamford Bridge. Quant à Kanté, sacré joueur de l'année en Angleterre, il peut lui aussi parfaire encore un peu plus sa réputation en s'offrant un troisième trophée majeur en deux ans après son triomphe la saison passée avec le surprenant Leicester.

Face aux "Gunners", les "Blues" arrivent lancés et sûrs d'eux. Ils restent sur sept victoires consécutives (six dernières journées de championnat et demi-finale de la FA Cup) durant lesquelles ils ont marqué 24 buts, pour huit encaissés.

Favori sans pression

"Nous ne ressentons pas de pression", assure le latéral Victor Moses. "Nous pensons que nous sommes suffisamment bons pour battre Arsenal, même si ce ne sera pas un match facile. Ils vont vouloir gagner car ils ont manqué le top 4."

"Nous devons oublier que nous avons gagné le championnat et nous concentrer sur cet objectif", a souhaité l'Italien vendredi. "En ce moment, c'est très important de garder la bonne concentration. Pour cette raison, je pense que nous ne sommes pas les favoris, parce que nous avons gagné le championnat (...) et que nous l'avons fêté."

"A l'inverse, nous faisons face à une équipe qui ne s'est pas qualifiée pour la Ligue des champions et dont ce sera la seule chance de sauver la saison", a prévenu Conte.

Epargnés par les blessures et absent de la scène européenne, Conte dispose d'un effectif complet et en forme pour permettre à John Terry de soulever le trophée pour son dernier match sous le maillot bleu ("Un rêve" selon Conte). Et peut-être aussi pour celui de Diego Costa, que la presse britannique annonce sur le départ malgré sa formidable saison.

Diego Costa buteur lors de Chelsea - Middlesbrough en Premier League le 8 mai 2017Getty Images

Reste que pour affronter Arsenal, le bouillant buteur devrait être à la pointe d'une attaque menée par l'étincelant Eden Hazard et prête à tourmenter une défense d'Arsenal décimée.

Wenger va devoir bricoler, pas Conte

Et c'est bien là le principal souci sportif du contesté Arsène Wenger pour le rendez-vous de Wembley. Pourra-t-il écrire une page d'histoire en gagnant sa septième FA Cup sans Koscielny (suspendu) et Gabriel (blessé à un genou)? Sera-t-il obligé d'aligner Mustafi (incertain après un coup à la tête) ou Mertesacker, qui n'a joué que 37 minutes cette saison? La nouvelle défense à trois de l'Alsacien a permis aux "Gunners" de rebondir d'un hiver calamiteux. S'ils ont échoué sur le fil à décrocher une vingtième participation consécutive à la C1, un succès samedi pourrait quand même en partie sauver leur saison.

En fin de contrat, le technicien de 67 ans ne dira qu'après la finale s'il compte rester au club, et donc signer la prolongation qui lui est promise selon la presse britannique.

Malgré les nombreux fans réclamant son départ, le Français a toutefois exclu que Wembley constituerait une jolie scène pour des adieux: "Non (...) J'aime gagner et je veux bien faire pour mon club. Je veux gagner la Coupe pour mon club, c'est tout ce qui m'intéresse. Il n'est pas question de moi, mais de tout donner pour gagner un trophée."

Arsene WengerGetty Images

S'il "ne sait pas" si la finale sera sa dernière avec Arsenal, Wenger a affirmé que "ce ne sera de toute façon pas (son) dernier match", car il restera "quoi qu'il arrive" dans le football.

"La façon dont la saison s'est déroulée, pour le club, les fans, les joueurs, ça n'a pas été génial, mais nous avons l'opportunité d'adoucir un peu ça ce week-end", estime Danny Welkbeck. "Nous voulons le faire pour le manager. Mais aussi pour nous les joueurs, et pour les fans."

Les supporters n'auront en tout cas pas l'occasion de fêter quoi que ce soit. Après l'attentat qui a fait 22 morts et 75 blessés lundi à Manchester, Chelsea et Arsenal ont préféré annuler les défilés prévus dans Londres en cas de succès.