FA Cup : Hull et Watford ont été éliminés lors du 4e tour

Après Liverpool la veille, deux nouveaux pensionnaires de Premier League, Watford et Hull, ont chuté contre plus petit, respectivement à Milwall (D3, 1-0) et Fulham (D2, 4-1), dimanche lors du 4e tour de la Coupe d'Angleterre.

Quatorzièmes du Championnat d'Angleterre, les joueurs de Watford ont craqué en fin de rencontre à Millwall, finaliste de l'édition 2004. Hull, de son côté, a lâché prise en seconde période à Fulham, passant de 1-1 à 4-1 entre la 54e et la 78e minute.

Manchester United, tenant du titre, clôture la soirée par la réception de Wigan (D2).

Samedi, Liverpool a pris l'eau contre Wolverhampton (D2, 1-2), seule équipe du "Big Six" à n'avoir pas tenu son rang. Arsenal, Manchester City, Chelsea, et Tottenham se sont tous qualifiés.

Résultats du 4e tour de la FA Cup:

Vendredi

Derby (D2) - Leicester 2-2

Samedi

Liverpool - (+) Wolverhampton (D2) 1-2

Crystal Palace - (+) Manchester City 0-3

(+) Middlesbrough - Accrington Stanley (D4) 1-0

(+) Chelsea - Brentford (D2) 4-0

(+) Burnley - Bristol City (D2) 2-0

(+) Tottenham - Wycombe (D4) 4-3

Southampton - (+) Arsenal 0-5

Dimanche

(+) Millwall (D3) - Watford 1-0

(+) Fulham (D2) - Hull 4-1

(16h00 GMT) Manchester United - Wigan (D2)

Avec (+) les équipes qualifiées